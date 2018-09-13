台灣科技精品南寧參展 小米創辦人雷軍「快閃」參觀

2018年09月13日 12:20 中時 林勁傑

左為中共中央統戰部副部長徐樂江、中為小米創辦人雷軍、右為台灣貿易中心（貿協）副秘書長王熙蒙

「第15屆中國-東盟博覽會展」於9月12日起至15日在南寧國際會展中心舉行，參與總櫃位數超過5千家。「台灣精品」已連續7年參展，亦為一個將台灣產品推往東協各國的平台。值得一提的是，「小米」創辦人雷軍昨早也「快閃」台灣展區，參觀台灣企業產品，現場引起騷動。

台灣貿易中心（下稱，貿協）今年第7度把台灣高科技精品帶到南寧，本次一共徵集17家台灣優質品牌，多達60件富創新含量的高科技產品，且櫃位於最臨近入口處的D2館展出。包括「嬰兒尿濕感知器」、寵物遠距互動攝影機和點心機，以及能提升睡眠品質的「睡眠撲滿」等人性化科技精品。

本次率團前往的貿協副秘書長王熙蒙表示，這次台灣參展商品特別強調「以人為中心」；而非僅著眼於「工藝」的超越。希望透過智慧科技解決人類生活的「痛點」，並結合大數據等新科技滿足人類生活要求。

王熙蒙指出，東盟博覽會展讓我們除了跟廣西以外；還是一個搭建台灣與東協10個國家對接的平台，並與東協各國建立企業交流渠道。而去年台灣與廣西雙邊貿易額達121.4億人民幣，增長率高達32%；過去5年平均年增長率都達30％以上，桂台經貿往來在大陸個省市中應為最高速成長的地區，也證明台灣精品這些年的展示取得相當成果。

此外，昨小米董事長兼CEO雷軍昨與中共中央統戰部副部長、中華全國工商聯常務副主席徐樂江一同來到台灣精品展區參觀。而廣西國際博覽事務局副局長、「中國－東盟博覽會」副秘書長楊雁雁也到場，據貿協人員轉述，因楊雁雁行程緊湊，經她的秘書提醒時間後，在她對台灣產品有濃厚興趣之下還是逛了約半個小時才離開。

(中時 )