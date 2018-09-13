秀給大陸北韓看 日神盾艦攔截彈道飛彈成功

2018年09月13日 10:01 中時電子報 李靖棠

據美國商業內幕網（Business Insider）報導，面對鄰居北韓與大陸的威脅，日本長久以來不斷地強化自身的防衛系統，其中包含能攔截彈道飛彈的武器。昨日晚間，日本海上自衛隊（JMSDF）的愛宕級護衛艦（Atago-class destroyer），成功以升級版艦載神盾防空系統（Aegis anti-missile system），發射SM-3 Block IB升級版飛彈，成功將美軍從夏威夷發射、跨越太平洋上空的彈道飛彈攔截。

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美軍飛彈防禦署（Missile Defense Agency）指揮官格里弗中將（Lt. Gen. Sam Greaves）表示，「這次的測試、已證明日本有足夠的能力，可以保護本國的領空不受侵犯。未來，美方仍持續協助日本進行飛彈防禦系統的升級，應付可能發生的威脅。」事實上，為防範北韓再次向如這兩年向北海道上空試射飛彈，美日兩國已亦開始共同研發新型的防空系統。

美軍測試攔截防空飛彈系統。（圖/Missile Defense Agency）

為防禦金正恩（Kim Jung-Un）日益精良的彈道飛彈技術，美軍委託雷神公司（Raytheon），研製可用於神盾系統上的艦載反彈道飛彈（Anti-ballistic missile，ABM），此次測試的RIM-161標準三型飛彈，即為現役的攔截主力之一。

改良後的標準三型飛彈，最大攔截高度1500公里，攔截半徑為1,200公里，由於彈頭本身不含火藥，主要靠高速飛行的動能與衝撞來摧毀目標，主要預設目標為中遠程彈道飛彈，對於射程超過5,500公里的洲際導彈（intercontinental ballistic missile）也能有部份攔截能力。

本次提及的愛宕級護衛艦，是日本根據柏克級（Arleigh Burke class）改良、由三菱重工打造的神盾驅逐艦，目前共有兩艘服役：愛宕號和足柄號，用來取代當時艦齡近30年的太刀風級護衛艦，但因經費缺乏而只有打造兩艘。愛宕級排水量為7,750噸、船身全長166公尺、最高速度能達30節，最大乘載人數為300名。除了防空系統外，武裝還包含90式反艦飛彈和多款魚雷，並可搭載一架SH-60K「海鷹」直升機。

(中時電子報)