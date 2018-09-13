桃園》選舉公車廣告趴趴走 爭取曝光

選舉公車廣告夯，市議員參選人黃永鎮說，公車大街小巷跑，容易讓民眾看到，因此這是他選擇登廣告的管道之一。（甘嘉雯攝）

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市議員林政賢也選用公車廣告，為爭取曝光管道之一。（甘嘉雯攝）
市議員陳美梅爭取連任，她的廣告多在計程車上。（甘嘉雯攝）

取代傳統宣傳車，選舉公車廣告滿街跑，隨著選舉逼近，不少市議員參選人選擇以選舉廣告輔助趴趴走，參選人表示，搭乘公車時可以有曝光度，是不錯的選擇，但公車廣告並不便宜，看車數及路線，保守估計每月至少10萬元起跳；另有參選人選擇用計程車打廣告，比較便宜，司機也為支持者。

爭取連任的市議員陳美梅說，她選擇的是計程車廣告，計程車在街頭趴趴走，深入大街小巷，民眾上車打開車門時，就可以看到她的選舉廣告，彷彿就是她的分身，而她自己至今仍騎著摩托車跑行程，「自己就是最佳的活廣告」。

而市區公車今年也成為市議員參選人的新寵，包括林政賢、邱德順、黃永鎮、謝美英等人，都以超大的選舉廣告，隨著公車行駛曝光，林政賢表示，效果還不錯，尤其是人多的市區，一般反應都很好。

而黃永鎮算是今年最早使用公車廣告曝光者之一，他說，公車路線多在市區繞行，民眾等車或逛街，很容易就看到「移動廣告」。

黃永鎮說，公車進站時人最多，大家都會盯著車子看，只要有人看到廣告，就多一次機會可以增加印象，也達到曝光的目的，不過，他說還是會勤走拜票，「見到本人還是比廣告效益來得大，見面三分情」。

(中時 )

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