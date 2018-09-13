駐日代表援災遭批 吳釗燮：每個人都學到該有教訓

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對於駐日代表處在颱風期間受到嚴厲批評，甚至引發外界對駐日代表謝長廷不滿。外交部長吳釗燮表示，謝長廷在大阪事件中，也了解到國人的需求及急難救助扮演的角色，並看到他赴北海道努力協助，「大家對於大阪事情，每個人都學到該有的教訓」。

日本發生災情後，吳釗燮表示，有透過管道直接向日台交流協會聯繫，告知日方若有任何需要協助，我方會在能力範圍內提供協助。經過多次與日方聯繫後，都表達暫時還不需要協助。

吳釗燮強調，雖然最終並未派出我國救災人員、儀器設備，但台日相互扶持的關係越來越深厚，人民與人民之間的情感，台日是很深厚。

在這次災情後，我國駐日代表處人力問題受到質疑，吳釗燮表示，問題在於人力如何活用。在大阪水災後，也做了深入檢討，提出如何改進。

吳釗燮強調，颱風來了是可以預期，沒有處理好的確有檢討空間，在這次教訓後，我駐大阪辦事處也認為值班接緊急電話的人員需要調整，接電話的態度也要做調整，面對緊急事件要成立緊急應變機制，建立起這些調整是很好的。

另外，吳釗燮指出，橫向聯繫也很重要，目前駐館沒有觀光局的相關資訊，無法做全面準備，因此希望未來各個辦事處與觀光局取得橫向聯繫管道，制度化，掌握資訊後就可盡力來協助。

吳釗燮透露，謝長廷也會召集6個辦事處，重新檢視緊急應變機制。

(中時 )

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