天心演王牌律師 法庭被江湖味大哥狂盯超驚嚇

天心（右）搭檔鍾承翰演出律政職人劇《最佳利益》。（圖／群之噰提供）

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中時電子報
／綜合報導
《最佳利益》男主角鍾承翰自背攝影機狂奔，鍾承翰自嘲：「拍完骨頭快散了」。（圖／群之噰提供）
《最佳利益》實習律師陣容曝光，左起為：程予希、陳怡嘉、楊銘威、鍾承翰。（圖／群之噰提供）

全新律政職人劇《最佳利益》為台灣首部結合刑案、推理、懸疑的新型態「律政職人劇」，女主角邀來金鐘影后天心演出個性強硬傲慢、只幫當事人爭取最佳利益的王牌律師，是勝訴率百分百的律界女王，開拍前天心親自到法庭觀摩做功課，被有一位看起來江湖氣息很重的大哥頻回頭直盯她看，嚇得她趕緊默默走出去。

《最佳利益》今（23）將舉辦媒體茶敘，金鐘製作人陳慧玲帶領男、女主角天心、鍾承翰出席。天心飾演只在乎最佳利益、勝訴率百分百的律界女王，鍾承翰則是懷抱熱血正義期待踏入律界的實習律師，兩人都是首次挑戰職人角色。

入行以來尚未演繹過律師角色的天心，在看完三集劇本後便一口答應演出，她坦言：「以前接戲最怕遇到醫師和律師的角色，因為專業用語的台詞超多。」而這次接拍的原因，是對「方箏」這個角色一見鐘情，劇本太好了，即使充滿挑戰也絕對不想錯過。

開拍前天心親自到法庭觀摩做功課，跑了好幾個案件庭，學到不少攻防技巧，但令她印象最「驚嚇」的是，有一位坐她前排看起來江湖氣息很重的大哥頻回頭直盯著她看，嚇得她趕緊默默走出去。

天心與鍾承翰繼《一把青》後再聚首，天心笑稱在演《一把青》時鍾承翰的角色就常挨她的罵，到了《最佳利益》我變成他的實習指導律師，「開拍至今的每場對手戲他依舊被我一路罵，但戲裡的罵不是那種難聽話，是力道很重的字眼。」

(中時電子報)

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