陸2022年將有4艘航母 老美走著瞧

2018年09月13日 10:22 中時電子報 楊幼蘭

解放軍航母

解放軍正以驚人的速度現代化，近10年來，中國船廠已打造了超過百艘軍艦，數量遠遠領先美國海軍。

最重要的是，中國如今已有「遼寧」艦和002艦這兩艘航母，而第3，甚至可能第4艘正在打造。《國家利益》（The National Interest）網12日的分析指出在現代史上，中國大部分時間都是航母的目標，而不是主人。1930年代，日本皇軍為了支援地面部隊，以航母攻擊大陸。

美國海軍在國共戰爭末，還有1996年發生第三次台海危機時，都曾出動航母，而這一切讓北京對航母烙下了深刻的印象。

物換星移，如今解放軍已有兩艘航母。雖然「遼寧」艦大致定位為訓練艦，但也曾3度繞行台灣海峽，並造訪香港，以彰顯國力，宣示主權。

而解放軍第一艘自製航母002艦進行了一些改進，安裝了主動電子掃描陣列（AESA）雷達，飛行甲板也已放大。專家認為，002艦會有多達30架殲-15艦載機，也將是解放軍第一艘具有戰力的航母。然而，由於缺乏彈射器，艦載機為了起飛，必須犧牲航程和打擊力。

而第3與第4艘航母則分別在上海江南船廠，以及大連造船廠建造。003型是中國第一款採用現代模組工法打造的航母，這些名為「超級升降裝置」（superlift）的模組每個重達數百噸，先在陸上組裝，接著在乾塢與航母整合。

而英美航母，如「福特」號（USS Gerald R. Ford，CVN-78）和「伊莉莎白女王」號（HMS Queen Elizabeth，R08），都是利用這種工法打造。

此外，003型航母據悉將採彈射起飛/攔阻索回收（CATOBAR）裝置，讓裝載更多燃料與武器的重型戰機也能上艦，使它成為更強的戰力投射平台。據說中國已對新型「電磁彈射系統」（EMALS）進行數以千計測試，而這系統不僅能彈射更重的戰機，還能彈射螺旋槳驅動的空中預警與指揮機、貨運機，甚至在調整功率階層後，還能彈射較小型的無人機。

003型航母雖然比不上美國的超級航母，但體型比002型大，航空聯隊陣容較大，整體戰力也較強。由於中國的「電磁彈射系統」據說並不需要核能，因此可望仍靠傳統動力驅動。

另一方面，解放軍正在致力打造004型航母，據《科技新時代》（Popular Science）網報導，它的排水量約在9萬－10萬噸之間，並可能採用電磁彈射系統。而艦載機包括殲-15、殲-31戰機、空警-600預警機、反潛戰直升機與隱形無人攻擊機。分析指出，無論實際狀況如何，但起碼從規劃藍圖來看，這規格可匹敵美國航母。

(中時電子報)