防制登革熱 嘉縣主動出擊開6張改善單

嘉義縣跨局處聯合稽查小組3天內針對高風險區域進行巡查，共開出6張改善單。（呂妍庭翻攝）

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嘉義縣跨局處聯合稽查小組3天內針對高風險區域進行巡查，共開出6張改善單。（呂妍庭翻攝）

至12日止，全國登革熱已有112例，嘉縣自8月中發現兩起本土性登革熱個案後，就無新增病例，鑑於外縣市染疫個案住家附近都有菜園或果園，嘉義縣政府啟動跨局處聯合稽查行動，深入社區巷弄、菜園、農地、校園等高風險場域進行積水容器稽查，10日起連續3天開出6張改善通知單，衛生局也透露，如今13日沒有新增病例傳出，嘉縣登革熱疫情就算控制住。

縣府跨局處聯合稽查小組召集環保局、農業處、教育處、經濟發展處、鄉鎮市公所、衛生局所等單位，分別在溪口、民雄地區18處獲積水容器70個、陽性容器23個，包括果園、菜園查獲未加蓋的水桶內發現大量孑孓，社區髒亂點及空屋，甚至還在興建中的工廠都出現廢棄輪胎、保麗龍箱、儲水桶、廢棄的鍋子、甕、金爐及冰箱底盤已孳生病媒蚊幼蟲現象，除當場清除，也依法開立改善通知單，要求居民立即清除改善。

衛生局副局長蔡淑真說，雖然嘉縣自8月中無新增病例，但鑑於確診案個有傳染期，聯合稽查小組特別鎖定高風險場域進行稽查，對已開出改善通知單的民眾，衛生局最慢一周內會進行二次複查，呼籲民眾一定要徹底落實「巡、倒、清、刷」，主動巡視戶內外積水容器，將積水倒掉，不要的容器立即清除，留下器物也要刷洗以去除斑蚊蟲卵，妥善收拾或倒置，避免病媒蚊孳生。

(中時 )

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