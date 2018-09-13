川普八卦連環爆 一夜情A片女星推「麻辣」自傳

2018年09月13日 10:47 中時電子報 李靖棠

據美國CNBC新聞報導，美國政壇近期似乎不太寧靜，尤其是總統川普（Donald Trump）本人，更是接連遭到周圍人士以錄音檔、著作與脫口秀專訪方式爆料。繼水門案（Watergate scandal）記者推出震撼新書後，曾與川普傳出一夜風流的A片女星風暴女（Stormy Daniels）也表示，她籌劃近10年的個人自傳《全盤托出》（Full Disclosure）、將於10月2日出版問世，書內也將「全盤交代」過去與川普的那些風流韻事。

Stormy Daniels announces new book 'Full Disclosure' | The View

先前被《華爾街日報》（WSJ）踢爆，原名柯立福（Stephanie Clifford）成人片女星風暴女，聲稱自己於2006年，在一場高爾夫活動上遇見了川普。兩情相悅下發生了一夜情。此時的川普，剛與現任妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）新婚一年。

風暴女丹尼爾的個人自傳《全盤托出》（Full Disclosure）將於10月2日上市，現在已經能從網路預購。（圖/Barnes & Noble書店官網）

後當川普確將競逐總統後，風暴女在前年大選期間、從其前私人律師柯恩（Michael Cohen）手中，獲得高達13萬美元（約384.5萬台幣）的「封口費」。雖然雙方都極力對外否認，但此醜聞已成為美國媒體緊咬不放的重要話題之一。

傳聞替川普支付13萬美元「封口費」給風暴女的律師柯恩。（圖/美聯社）

現年38歲的風暴女，出生於美國路易斯安那州，是一名現役情色片演員、編劇兼導演，過去曾是名街頭舞蹈工作，從2002年5月起，加盟邪惡影像（Wick Pictures）公司後，開始其豔星道路。除了在情色片取得諸多獎項與肯定外，她亦跨足電影與音樂領域，曾獲當紅樂團魔力紅（Maroon 5）邀請，成為其音樂影片中的女主角。

近期川普面臨醜聞連環爆的窘境，愈來愈多人將他的「祕密」曝光。（圖/路透社）

不過真正讓她聲名大噪的事情，應該是2010年宣布投入參選路易西安那州聯邦參議員，對抗連任多屆的資深參議員大衛·維特（David Vitter），雖最後並未真正出馬競選，卻讓她做足了公關與宣傳的效果。再加上和川普的風流緋聞，更讓風暴女一夕成為全美、甚至全世界曝光度最高的成人片女星之一。

身材姣好的「風暴女」丹尼爾（圖中央）。（圖/路透社）

長達228頁、風暴女的個人自傳《全盤托出》，由紐約的聖馬丁出版社（St. Martin's Press）出版，目前已可在網站上預購。出版社指出，書中內容除描述她的成長和心路歷程外，也將會將與川普、柯恩之間的「封口費」協議內容，以及過去數月期間、各種對她的威脅恐嚇言論，都將一口氣透過此書曝光。

(中時電子報)