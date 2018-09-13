山竹颱風眼再增大 李富城：東部雨勢非常非常驚人

山竹目前仍在增強中，颱風眼變更大，其外圍環流周五晚起會影響東半部，出現局部豪大雨民眾不可掉以輕心。(擷圖自氣象局)

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中時電子報
/綜合報導

山竹颱風持續增加及南修，有望今日平燕子記錄，同時為台灣帶來強大雨量。氣象局表示，山竹目前仍在增強中，颱風眼變更大，其行進路徑受副高壓影響，持續南修，預計擦邊球通過台灣，不過其外圍環流周五晚起影響東半部，出現局部豪大雨，氣象專家李富城表示，雨勢將非常非常驚人，民眾不可掉以輕心。

山竹颱風目前位於距離台灣1380公里的海面上，預計通過巴士海峽，登陸菲律賓呂宋島，但其超大暴風圈仍會影響台灣。從氣象局網站「各地區暴風圈侵襲機率」來看，山竹的7級暴風圈未來120小時全台各地的侵襲機率，分別是恆春30%、蘭嶼22%、高雄21%、台南14%、台東10%綠島10%。其中，恆春昨日入侵機率52%，已下修達22%，顯見山竹對台威脅逐漸下降。

氣象局最新預測，山竹颱風的颱風眼已增大，氣象局預報員林定宜表示，山竹目前近中心最大風速為55公尺，預計今日有望超越燕子颱風的每秒58公尺。受到山竹的外圍環流影響，將在周五晚起影響東半部，將出現局部豪大雨，直到周日下半天才緩和。

前氣象主播富城在臉書上表示，「太平洋高壓勢力快速增強，強颱山竹行進位置偏南，中心經由菲律賓北邊通過，對台陸地影響減少，僅受地形影響，東部有豪大雨，西部有焚風。」他引用美國GFS預報資料，到明天上午8點，颱風變得更明顯，外圍雲系更大，「帶來的雨勢非常非常驚人」。

吳德榮今在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，美國已預估山竹強度將超越燕子。氣象達人彭啟明也說，有些國家還預期山竹會到每秒60-65公尺，今明兩天是最強的時候，會打破燕子颱風每秒58公尺的紀錄。更有網友戲稱山竹颱風眼完美，堪稱「美麗的怪獸」。

(中時電子報)

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