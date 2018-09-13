藍委要促轉會暫停運作 讓檢調先進入「除垢」

2018年09月13日 10:54 中時 周毓翔

促轉會副主委張天欽等人內部會議錄音被曝光，密謀當選戰打手，嚴重打擊促轉會威信，張天欽昨火速請辭。國民黨立院黨團今天開記者會要求促轉會先暫停運作，呼籲監察院調查促轉會違反行政中立，並隨即到台北地檢署告發張天欽、主任秘書許君如、研究員蕭吉男、副研究員張世岳等人。

國民黨團書記長曾銘宗表示，新會期開始後，國民黨將要求立法院組成調查小組，調查此案相關事實，責任還沒釐清前，促轉會應暫停運作，誰該負什麼責任都應該講清楚，只有張天欽請辭不夠，很多事實都還沒釐清。

首席副書記長吳志揚表示，張天欽當時到立院司法委員會備詢時自稱是由總統府副秘書長劉建忻徵詢來擔任促轉會副主委的，加上張天欽太太楊芳婉也是蔡英文總統任命，可見他的人事都與蔡總統有關，任命時有沒有交代政治任務？這事情沒這麼簡單，呼籲檢調體系發揮司法良知，此案可能涉及府院高層，應該比照美國水門案發揮不畏強權的作為。

黨團總召江啟臣表示，張天欽只是浮在水面的老鼠屎，促轉會這鍋粥已經臭掉了，還要讓民眾吞下去嗎？只會讓轉型正義拉肚子，這鍋粥不能再吃，要求現任委員全體請辭。再看看促轉會明年編的預算，約聘人員共42人，這些人背景是什麼？有多少人跟政黨有特別關係，不該全部請辭嗎？不該吐出薪水嗎？

藍委賴士葆認為，促轉會主委黃煌雄也應該辭職，張天欽已經替他定義促轉會是東廠了，促轉會其實就沒有繼續幹的意思了，讓司法單位好好把它掃一遍，把促轉會先「除垢」一遍，之後再重新提名重新運作。

(中時 )