北市日照中心人行道路阻多 輪椅族被迫與車爭道

北市復華長青多元服務中心兩側人行道被路樹阻擋，狹窄到輪椅族和娃娃車無法通行，只能繞到馬路上與車爭道。（陳燕珩攝）

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議員顏若芳要求市府不能只顧單一建築，也要考量日照中心周邊的環境措施，否則只是做半套。（陳燕珩攝）

北市府斥資5000多萬打造的復華長青多元服務中心上月落成，市長柯文哲風光出席開幕典禮，強調會提供智慧長照服務。如今卻有民眾向議員顏若芳投訴，大門兩側人行道被路樹阻擋，狹窄到輪椅族和娃娃車無法通行，只能繞到馬路上與車爭道，非常危險，她要求市府通盤考量周遭環境，不要只做半套。

高齡化社會來臨，北市府大力推行長照政策，日前將遼寧街上的稅捐稽徵處宿舍翻修，改建成復華長青多元服務中心，提供日照中心、社區關懷據點、照顧咖啡館等設施，是全市首座高科技智慧長照大樓。

現卻有民眾向顏若芳抱怨，日照中心大門出來，左右兩側人行道被3棵路樹擋住，寬度只夠單人行走，輪椅族和娃娃車完全無法通行，必須走到馬路上，暴露在危險中，加上前方正好是工地，上午會勘可見砂石車進進出出，民眾推著輪椅與大車爭道，畫面怵目驚心。

顏若芳強調，大樓落成前就該同步考慮周遭設施，包括拓寬人行道、重整路面都要一併考量，不能只做半套；台灣身心障礙兒童權利促進會秘書長鄭淑娟也說，這種人行道設計對輪椅族、娃娃車相當不便，一點點坡度、路阻就可能阻礙通行，市府應再努力。

對此，社會局老人福利科長葉俊郎表示，當初規畫有注意到路樹問題，但考量是50年以上老樹，最後並未移樹，會盡快找相關單位協調，看是否塗銷前方兩區停車格，改作標線型人行道，方便民眾通行；由於周邊已有1000多格機車停車格，取消車格對居民應影響不大。

(中時 )

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