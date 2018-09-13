不畏貿易戰火！這類股票逆勢大漲

2018年09月13日 11:07 中時電子報 何宜玲

中美貿易戰火延燒，很多企業都憂心受到高關稅的波及，但是這波關稅大戰卻仍有一批「受益者」在夾縫中竄升。據華爾街消息指出，美國3D列印公司Stratasys和3D Systems的股票過去3個月都大幅上漲！它們受益於很多公司都把3D列印當成製造中國產品的替代品。因此美國針對越多中國商品徵收高關稅，就會讓更多3D列印公司受益，形同為產業增添柴火，越燒越旺！

根據《富比士》(Forbes)報導指出，中美貿易戰很可能為3D列印產業帶來第二春，因為美國對中國產品的關稅上漲，將為3D列印公司帶來巨大的推動作用。主要原因是很多公司都會使用3D列印當成中國生產產品的替代品。

3D列印本身就是一個企業內包和外包的產業革命，同時也是商品全球化和本土化之間重要的改革。3D列印將會平衡製造業的內外包供需，也就是說，它將讓外包海外和在國內製造之間取得平衡。更明確的說，它其實有利於國內的製造業。

過去5年裡，3D列印產業的發展頻頻遭受挫折，然而中美貿易戰卻給了它一次起死回生的機會。報導說，以美國Stratasys和3D Systems這兩家公司的股票為例，過去3個月都大幅上漲。而且，最近3D列印機的銷售更大幅成長，甚至可能隨著美國對中國課徵高關稅，而繼續飆漲，後勢相當看好。

(中時電子報)