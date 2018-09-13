花蓮》傅崐萁記者會 支持者聲嘶力竭為縣長加油！

2018年09月13日 11:00 中時 范振和

花蓮縣長傅（請造字●左山右昆)萁夫人徐榛蔚含淚感恩 鄉親力挺。（范振和攝）

花蓮縣長傅（請造字●左山右昆)萁記者會場，抗議旗幟滿場飛舞。（范振和攝）

「傅崐萁加油！」「徐榛蔚凍蒜！」「蔡英文下台！」13上午在花蓮縣政府大禮堂舉行的記者會，支持群頭綁抗議頭巾，手持「民進黨不倒，台灣不會好」等標語的大旗幟，聲嘶力竭為花蓮、為台灣加油。

傅崐萁指出，台灣最黑暗的政治操作，莫過於用轉型正義之名，由促轉會清算新北市侯友宜，副主委張天欽公然表示自己是東廠。對台灣人民整體清算、鬥爭、壓迫，這兩個月來，他實在看不下去，上各大媒體批風力發電，民進黨評選，兩個標一樣的發電量，卻比國際標高了9千億元，開國史上最大的貪汙案，如此才觸犯天條。

傅崐萁批不公不義的台中高院判決，竄改筆錄，遭到監院糾正，不只沒有程序正義，而且是突襲性的裁判，送到最高法院，合機案是完全沒證據，靠汙點證人指指點點，汙點證人作證甚至被檢調教唆，可以再來竄改筆錄，監院正式通過糾正台中高等法院，並公布調查報告，上訴最高法院，清楚表達審判程序違法，是當然要發回的案子。

但在關鍵的時刻，巧妙的突然被定讞，民進黨不斷放出各種謠言，要搶花蓮縣政府，強取豪奪，由中央直接占領，不知道會如何魚肉鄉民，他要表達鄉親對他與徐榛蔚一步一腳印的支持，也表達無法作完3個月任期的歉意。

傅崐萁說，尤其在山竹颱風可能侵襲時刻，無法指揮讓大家安定，他的心和大家在一起，一起對抗颱風，希望颱風不要進來。他對政治迫害絕不屈服，請花蓮鄉親一起協助善心正念，願意為花蓮奉獻付出的徐榛蔚，他把花蓮媳婦交給大家，只要大團結一定能推翻不公不義的暴政，2020贏回台灣，找回幸福，

(中時 )