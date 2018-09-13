張天欽火速請辭 侯友宜：要反省是誰縱容、任命他

2018年09月13日 11:05 中時 葉書宏

國民黨新北市參選人侯友宜今（13日）上午前往中和枋寮市場拜票。（葉書宏攝）

國民黨新北市參選人侯友宜今（13日）上午前往中和枋寮市場拜票。（葉書宏攝）

促轉會副主委張天欽遭踢爆想用轉型正義打擊國民黨新北市長參選人侯友宜，引起軒然大波，火速請辭，對此，國民黨新北市參選人侯友宜今（13日）上午表示，是誰縱容、任命張，讓他們成為選戰中的政治打手，「這不是止血，是要反省！」

侯友宜13日上午前往中和枋寮市場拜票，獲得鄉親們熱烈支持，有人送上鳳梨、菜頭、肉粽，預祝侯高票當選。侯友宜表示，中和很多鄉親都非常熱情，每次來都給予很大支持、鼓勵，有人送上水預祝讓票開得「水！水！水！」侯直誇「第一次聽到！」

侯友宜表示，台灣民主可貴就是要反省能力，是誰縱容、任命張，讓他們成為選戰中的政治打手，「這不是止血，是要反省！」總統蔡英文應該向國民說明，還有多少張、還有鎖定多少人，進行東廠、西廠、南廠的事情，除了說清楚外，更應該有反省的能力。

侯友宜表示，在民主進步的國家，要用正向力量選舉，來向選民報告，不是用汙穢骯髒的手段，一個轉型正義變成非正義的手段，這是非常不好例子，要藉此反省，讓台灣民主往前邁進。

侯友宜提到，台灣民主社會要宣導反省是進步的原動力，要思考正義不是用惡劣、選舉操作來奪權，這不是台灣要有的做法。到底還有多少藏汙納垢在裡面，把問題說清楚、好好反省。

侯友宜最後強調，一輩子從事公職生涯，不怕困難、不怕挫折更不怕死，會帶著正向力量勇敢面對挑戰，愛自己的國家更追求公平正義，好好打這場選戰，自己不會被打倒。

(中時 )