張天欽火速請辭 侯友宜：要反省是誰縱容、任命他

國民黨新北市參選人侯友宜今（13日）上午前往中和枋寮市場拜票。（葉書宏攝）

友善列印
中時
國民黨新北市參選人侯友宜今（13日）上午前往中和枋寮市場拜票。（葉書宏攝）
國民黨新北市參選人侯友宜今（13日）上午前往中和枋寮市場拜票。（葉書宏攝）

促轉會副主委張天欽遭踢爆想用轉型正義打擊國民黨新北市長參選人侯友宜，引起軒然大波，火速請辭，對此，國民黨新北市參選人侯友宜今（13日）上午表示，是誰縱容、任命張，讓他們成為選戰中的政治打手，「這不是止血，是要反省！」

侯友宜13日上午前往中和枋寮市場拜票，獲得鄉親們熱烈支持，有人送上鳳梨、菜頭、肉粽，預祝侯高票當選。侯友宜表示，中和很多鄉親都非常熱情，每次來都給予很大支持、鼓勵，有人送上水預祝讓票開得「水！水！水！」侯直誇「第一次聽到！」

侯友宜表示，台灣民主可貴就是要反省能力，是誰縱容、任命張，讓他們成為選戰中的政治打手，「這不是止血，是要反省！」總統蔡英文應該向國民說明，還有多少張、還有鎖定多少人，進行東廠、西廠、南廠的事情，除了說清楚外，更應該有反省的能力。

侯友宜表示，在民主進步的國家，要用正向力量選舉，來向選民報告，不是用汙穢骯髒的手段，一個轉型正義變成非正義的手段，這是非常不好例子，要藉此反省，讓台灣民主往前邁進。

侯友宜提到，台灣民主社會要宣導反省是進步的原動力，要思考正義不是用惡劣、選舉操作來奪權，這不是台灣要有的做法。到底還有多少藏汙納垢在裡面，把問題說清楚、好好反省。

侯友宜最後強調，一輩子從事公職生涯，不怕困難、不怕挫折更不怕死，會帶著正向力量勇敢面對挑戰，愛自己的國家更追求公平正義，好好打這場選戰，自己不會被打倒。

(中時 )

花蓮》傅崐萁記者會 支持者聲嘶… 台中》台中版張天欽 江啟臣：林…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。