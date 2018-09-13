質疑政論節目剪輯葛特曼受訪影片 柯文哲動怒喊告

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政論節目昨晚撥出視訊訪問《屠殺》作者伊森・葛特曼影片，葛特曼表示「他（指台北市長柯文哲）有沒有協商（器官移植）價格？有的，他有」，還強調自己不像柯所說，有要修改書中內容。對此，柯文哲今早受訪時忍不住動怒，語氣嚴正表示，他認為該影片經過剪接，所以會把影片寄給葛特曼看，如果葛特曼不同意影片播出方式，要自己去跟三立「喬」，如果他敢說全部同意，「我馬上去告他，用我全部力量跨國去告他！這實在太過分！」

出版社負責人、作家吳祥輝得到《屠殺》中譯本版權，日前更在報紙登全版廣告，登出其中一章節前半段完整中譯版，指控柯文哲帶病人到大陸器官移植，且他確知器官來自法輪功人士等。昨天政論節目進一步播出葛特曼視訊訪問，葛特曼提及，柯文哲有去和大陸議價（器官移植），且針對柯說他有答應再版時要修改這部分內容，他也澄清自己從沒有想要修改。

柯文哲今被問到這段訪問的回應，他表示，會把昨天三立的影片寄給葛特曼，他也知道那剪接過，如果葛特曼對播出來的影片有不同意，他要去跟三立喬，如果他敢回答說那播出來的影片他全部同意，「我馬上去告他，用我全部力量跨國去告他！這實在太過分！」

柯文哲進一步指出，例如最後葛特曼講他去喬器官，其實這件事跟台大醫院查證很容易。事實上，器官移植病人要抽血做組織配對，移植前要先掛號做移植前評估，但他是台大少數幾個沒有門診的，因為他當時專職外科加護病房，等於沒有移植前的病人，通常都是其他醫師開完以後出了併發症，才會進到加護病房被他看到，既然沒處理移植前的病人，怎麼可能帶去大陸移植？

柯文哲痛批，一開始吳祥輝亂講，他也想說最後再澄清、打臉對方，「但如果你影片要這樣剪接，好，可以，我直接對付葛特曼！」柯文哲重申，自己沒有移植前病人、沒帶人去器官移植，也沒去談器官什麼東西，怎麼會有這段話？會把影片寄給葛特曼，讓他自己出來處理，那影片剪接過，如果他不同意就去跟三立喬。

(中時 )

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