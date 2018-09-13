毒蟲躲警查緝不要命 爬上屋頂揚言跳樓

2018年09月13日 11:18 中時 呂筱蟬

毒蟲躲警查緝爬上屋頂，揚言跳樓仍遭逮。(警方提供)

桃園市中壢警分局龍興派出所員警，12日晚間追緝毒蟲，未料張姓、陳姓2名男子，竟不要命跳窗在屋頂上攀爬，2人與警方展開追逐，甚至揚言要跳樓，最後在警方勸說之下，還是被逮，2人共同持有二級毒品安非他命(總重2.4公克)、安非命吸食器2組，全案訊後依強盜通緝及毒品危害防制條例移送偵辦。

12日晚間8點多，龍興派出所獲報，龍昌路出租套房內有人吸毒，員警李彥廷及洪哲文抵達現場，發現屋內有吵雜混亂聲，立刻衝到1樓查看，竟發現3樓外有2名男子從窗外爬出，並往頂樓方向攀爬。

員警見狀請求警網支援，龍興所長蔡佳男抵達現場並布署警力開始逐層搜索，過程中陳姓男子因攀爬扭傷腳踝於頂樓遭警方逮捕，張姓男子因身手敏捷便與警方在頂樓攀爬追逐，猶如極限運動「跑酷」情節。而張男自知無法順離逃脫警方包圍，躲藏大樓頂樓邊緣，揚言要跳樓自殺來威嚇警方撤離，警方為避免發生憾事，與張男進行柔性勸說，最後他主動配合警方逮捕。

警方說，張男遭桃園地檢署發布強盜通緝，2人出租套房內施用二級毒品安非他命，到案後供稱，安非他命毒品是是在八德區一帶的工地向綽號「打手」的男子購買，全案依強盜通緝及毒品危害防制條例移送偵辦。

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(中時 )