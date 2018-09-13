天道盟太陽會大老李文展出殯 千名幫眾送行場面壯觀

2018年09月13日 11:13 中時 許素惠

太陽會元老李文展告別式道上兄弟聚集送別，估計至少千人以上。(許素惠攝)

天道盟太陽會元老李文展13日上午出殯，大批道上兄弟、幫眾及政商人士都到場拈香，警方也出動百人警力嚴陣以待，以避免有人藉機滋事。

李文展在7月22日病世，享壽65歲，上午告別式在其故鄉雲林縣元長鄉舉行，黑白人士兩道雲集，其治喪委員會成員也是黑白融合，副主委有雲林縣議長沈宗隆和北港朝天宮董事長蔡鍀，總幹事是前元長鄉長李志成，雲林縣內3立委張麗善、蘇治芬與劉建國名列委員，餘縣內數十位縣議員也幾乎都入列，紙上陣丈和告別式一樣壯觀。

李文展是道上重量級大哥，也活躍地方，曾擔任元長鄉鰲峰宮主委，兒子李宗懋今年登記參選元長鄉代表。

太陽會被視為台灣最凶悍的幫派，李文展是該創會長吳桐潭的結拜兄弟，早年從雲林到新北市發展，後因案入獄，因緣際會認識吳。

太陽會與槍擊要犯「黑牛」黃鴻寓1990年火拚，吳桐潭被列為迅雷專案提報對象潛逃大陸，隔年遭逮遣返回台服刑，1994年出獄，1996年又因治平專案潛逃大陸，後轉往柬埔寨，2003年在珠海就醫遭逮捕遣台服刑，2011年假釋出獄。

吳桐潭離開台灣期間，李文展成為吳的代言人，出面化多解許多幫派紛爭，包括前天道盟盟主鄭仁治（綽號圓仔花）的廈門幫與太陽會為了酒店生意爆發嚴重衝突，差點釀成黑道火拚，據了解連警方都束手無策，最後李出面成功化解。

(中時 )