NBA》又將宣告破產？艾佛森遭爆欠稅600萬

2018年09月13日 11:03 中時電子報 黃及人

向來揮霍無度又不擅理財的艾佛森再陷財務危機了嗎？先前遭爆即將破產的艾佛森，13日驚傳美國喬治亞州稅務部門針對他積欠2012、2013年總計約20萬美元(台幣600萬)稅款，正式採取稅收留置權，這下子他又要為錢所苦了！

根據最近曝光的稅務文件顯示，艾佛森在2012年積欠25643.12美元，2013年又欠了174465.25美元稅款，由於他並未及時償還，又被處以2.7萬美元罰金，所以目前他總共欠了超過20萬美元的稅款，到現在還無力償還這筆稅金。

對於身為NBA傳奇球星，且在2016年進入籃球名人堂的艾佛森來說，出現這種欠稅不還窘境相當誇張，畢竟他的職業生涯累積賺進1.5億美元(約台幣45億)，怎麼可能連20萬美元稅款都付不出來，但這種情況還是發生了。

其實艾佛森並非真的沒錢了，早在2001年期間，他跟代言球鞋廠商簽下協議，把他的3200萬美元代言費用投入信託基金，要等他55歲過後才能動用，代表目前43歲的他，要到12年後才可使用這筆基金，看來恐怕等不及了。

老實講，光靠艾佛森的人氣與知名度，只要他出席代言活動或打海外表演賽，怎可能還不出這些稅金，問題還是他過於奢華，又不肯好好理財，就算他再會賺錢，仍然比不上他花光的速度，如此惡性循環下去，破產是早晚的事。

(中時電子報)