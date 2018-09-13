調薪變欠薪 教團籲政院返還調薪差額

全教總理事長張旭政（右）及立委費鴻泰（左）今天共同召開記者會，要求行政院在928前返還積欠教師的薪資。（林志成攝）

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行政院宣稱今年1月1日起軍公教一律調薪3％，但事實上，老師並未調滿，一年差額約1.7億元，對老師形成歧視。全國教師工會總聯合會及立委費鴻泰今天召開記者會，呼籲行政院不要成為惡雇主，應在928教師節前，返還積欠教師的薪資。

全教總理事長張旭政表示，軍公教人員同為政府員工，如有調薪，本應一視同仁、不應有差別待遇。但行政院宣稱今年1月1日起的軍公教調薪3％並非事實，因為只有軍人及公務員有達到，學校教師的「學術研究加給」根本未達3％。

老師的薪資包括本薪及學術研究加給，在這次調薪中，公立中小學校長及老師的本薪確實調高3％，但學術研究加給調整比例則僅在2.49％到2.85％間，公立大專院校副教授、助理教授、講師之調整比例僅2.17％至2.5％，教授則為0。

張旭政指出，全教總多次向政府部門反應教師未十足調薪，相關部會以各種匪夷所思的理由意圖搪塞，其中，所稱大專教授學術研究加給已調升10％，那是教育部「玉山計畫」的內容，根本與此次調薪無關。

張旭政以106學年專任教師數推估，公立中小學老師有17.5萬人，學術研究加給未調滿3％的差額一年約為1.7億元，此一金額對政府來說並不多，卻讓老師們感受到明顯的歧視，政府施政的誠信難道如此廉價？

「政府可以不對教師十足加薪3％，但要說清楚。」張旭政說，這次老師的學術研究加給未調高到3％，每個月其實僅少100多元、並不多，但老師們在意的是，行政院要對外說清楚，不要讓老師蒙受不白之冤。

費鴻泰則表示，政府施政應一視同仁，政府未能將教育人員學術研究加給調至3％，確實有失誠信，形同行政院積欠全國近20萬教師薪資長達9個月，等於帶頭成了惡雇主，又要如何要求企業主改善勞工待遇？

(中時 )

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