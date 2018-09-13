藍諷：一個張天欽斷尾求生 其他張天欽們繼續清算？

2018年09月13日 11:43 中時 王正寧

促轉會副主委張天欽被揭露召集內部成員開會密謀對付國民黨新北市長參選人侯友宜，儘管張天欽為此請辭，但國民黨質疑，蔡英文政府砲口一致把過錯全推給個人行為，但真的是如此嗎？還是只是斷尾求生、只是民進黨的神切割？剩下的「張天欽們」不處理，就永遠別再講正義兩字，否則只是消費「正義」、污辱「正義」。

國民黨發言人洪孟楷指出，據報導，8月24日開會內容中，副研究員張世岳曾說「選舉考量，用字一定更辛辣。」蕭吉男曾說「投侯友宜一票就等於是投汙垢一票啦。」主秘許君如更說「兩蔣跟除垢是質詢的焦點。開議期間要有委員當我們的側翼。那些委員在質詢時都可以幫我們論述。」

洪孟楷形容，這些猶如黑幫密會，設計陷害的討論，如果繼續留在促轉會做事，不就更代表了張天欽的請辭只是為了要保住剩下的「張天欽們」。

他表示，依據相關行政機關敘薪規定，主任秘書月薪約8萬8千元，研究員月薪約5萬8千元。，這些坐領高薪卻思考著如何清算對付政敵的行政人員，完全已經違反行政中立，他要求這些不適任的行政人員即刻去職下台，因為轉型正義的重點是實踐正義，任何心裡有仇恨、想報復的人，都不適合擔任轉型正義的角色，顯然地，這些人已經徹底不適任。

他強調，國家之混亂，一定是上位者的責任，當初任命張天欽的是誰？蔡英文總統若僅以一句不妥適就輕描淡寫帶過，相信沒有人會認同，將國家搞得如此混亂，蔡英文必須負最大的責任。

(中時 )