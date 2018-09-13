台北》說到做到！丁守中帶慰安婦銅像上凱道

2018年09月13日 11:23 中時 周毓翔

國民黨臺北市長候選人丁守中今與藍委王育敏等人，帶著慰安婦銅像前往凱達格蘭大道，要求蔡英文政府對日人踹慰安婦銅像一事表達強烈抗議及要求日本政府道歉。

丁守中認為，過去的歷史不容遺忘，我們都要學會記取教訓，才不會讓憾事再度重演。但台南的慰安婦銅像卻遭日本極右派腳踹，這起事件舉國嘩然，不但嚴重傷害了臺灣人民感情，並且是對台灣人民與慰安婦阿嬤的汙衊。

他提到，民進黨聲稱要轉型正義，卻只是把促轉會拿來當做政治鬥爭的工具，遇到慰安婦議題就噤聲，原來轉型正義是假的，政治鬥爭才是真的，這樣的雙重標準，國人絕對不能原諒。

丁守中表示，蔡英文政府與日本交流協會一定要妥善處理相關爭議，駐日代表謝長廷更務必要捍衛國人尊嚴，與日方嚴正交涉，要求日本政府道歉。

他說，慰安婦議題這是一頁歷史，這不只是東亞史，這更是中國史、台灣史，這是令人悲痛的人權史。而歷史，不是選擇性的記憶，更不是選擇性的對犯罪寬容。日本人八田與一有銅像，這是歷史。慰安婦有銅像，這也是歷史。

丁守中還說，蔡英文執政下，不斷為了意識形態修改教科書。我們不能期待下一代還能記得慰安婦這一頁歷史的滄桑。為了不忘記這些歷史，台北市也要興建慰安婦像，未來就建在總統府前緊鄰凱達格蘭大道邊的228公園裡。

(中時 )