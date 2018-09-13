台北》擬恢復退休軍公教非法定優惠 柯P：勿每事都貼政治意涵

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繼盤點出5萬人次工作機會，退休公教人員有「錄取優勢」之後，北市府擬恢復2年前才取消的退休軍公教人員場館優惠。台北市長柯文哲今受訪澄清，政策會隨時間、狀況遷移變化，這次是針對年金改革後，看有哪些可以幫忙的而已，且還未定案，不要每件事都給予政治意涵。

柯文哲上任後不喜「非法定獎補助」，2016年宣布取消軍公教退休人員優惠或免費使用市府場館的措施，如今又傳出打算恢復；因時值年底選舉前，更被外界質疑是為選舉考量。

柯文哲今早受訪表示，恢復優惠僅是草案，等6場與退休人員的座談辦完後再決定。針對外界質疑自己打臉自己，柯舉例，就像當醫生時開抗生素給病人吃，病人問以前怎麼不開？他就說那時沒發炎、沒細菌感染。

他強調，現在還沒決定，且政策會隨著時間、狀況遷移變化。不過柯文哲也坦言，這次是針對年金改革後，退休人員有什麼困難，看政府有哪些可以幫忙處理而已。

至於是否為拉抬選情，柯文哲說，他該做就做，管你藍的綠的，都是市民，一個政策都要貼（政治意涵）標籤，那他應該從選舉前半年開始打坐；柯強調，政府沒辦法每件事都做到，只是可以在財政範圍內、不增加政府財政負擔下想想「What we can do？」就只是這樣而已，不要每件事都給它政治意涵。

(中時 )

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