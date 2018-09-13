1檔戲走了3個人 《幸福來了》製作人今告別式

2018年09月13日 11:21 中時 洪秀瑛

陳剛信（右起）、白冰冰、李㼈。（洪秀瑛林口攝）

王燦（上左起）、王建復、何豪傑、蘇晏霈（下左起）、方馨、王瞳。（洪秀瑛林口攝）

陳美鳳（右起）、楚宣、王識賢。（洪秀瑛林口攝）

民視資深製作人呂燁濱（綽號眼鏡）上月癌逝，享壽60歲，家屬今早在林口自宅舉行告別式，呂燁濱在圈內資歷久也廣結善緣，告別式有數百位友人送別，和呂燁濱有革命情感的TVBS副董、民視前副董陳剛信特地前往上香，演員群也有50多人送他最後一程。

呂燁濱個性隨和親切真誠，人脈廣闊，從治喪委員名單就看出他的好人緣，蕭大陸、陳淑芳、方馨、兵家綺、高欣欣、方馨、王瞳、德馨、楚宣、蘇晏霈、王建復、何豪傑等到場致意。呂燁濱的最後一檔八點檔是《幸福來了》，未料噩耗不斷，繼馬如風猝死、呂燁濱辭世，民視製作人趙金虎今透露，該劇執行製作「阿文」許志清也因肺腺癌過世，享年48歲，本月21日舉行告別式。

李㼈當年和呂燁濱有20多年交情，當年合作民視長壽劇《親戚不計較》，前後7年多，他今以劇中「粗皮雄」招牌梳高髪型現身，他說呂燁濱為「恩人」，當年推薦他演《春天後母心》，「今天來送他，心情非常沉重，他讓演藝人員一直有工作很不簡單，因為總要有人持續在做，他真的對台灣的本土劇的貢獻良多」。

李㼈說，《親戚不計較》是個很快樂的戲，「我們每天相處，播了2248集，而且每集收視都是全國冠軍，我們比跟家人相處時間還長，也陪伴了很多人成長，這都是『眼鏡』一手做出來的。他最大特色就是台灣國語，他的口頭禪『啊…就是類似那個…』，從頭到尾不知道他在講什麼，但大家最後還是知道他在講什麼。」

白冰冰提起口中這位小弟呂燁濱，忍不住哽咽落淚：「這個雲林的孩子沒有高學歷，憑著一股熱情做戲，民視有今天，『眼鏡』功不可沒。」並說呂燁濱只用一隻眼睛看世界，更加難過。陳美鳳說：「『眼鏡』就像弟弟一樣，從最低層做起，什麼都懂，什麼都做，他為台灣做的戲，陪伴無數觀眾。」

王識賢說，呂燁濱對他有知遇之恩，當年從華視到民視拍戲，牽線人之一就是「眼鏡」，他在民視拍的第1部戲是《菅芒花的春天》。2人在麻將桌上相識，「有一天他說要開始做戲、要學鏡頭，我看他就是用麻將牌來記鏡頭，他的口頭襌就是『那個…類似…』，製作俗得很可愛」。

王識賢也說他很貼心，知道他尬拍兩部戲會幫忙排開，讓他工作順利，「希望來生有機會能再合作」。王識賢也分享，「眼鏡」有如他家的「長男」，原來《親戚不計較》開鏡前，「他到我家請媽祖去開鏡儀式上坐鎮，我媽說他就像我家長男」。方馨說，「眼鏡」完全沒架子，希望他在另一個世界都很好，何豪傑說，「眼鏡」常用攝影棚的盥洗室，和大家一起為戲努力，每天都親力親為，讓人很感念。

TVBS副董陳剛信感嘆：「30年了，他跟我一起開創民視，我們不是長官和部屬，他完全像我弟弟，不分彼此。6年前知道他生病，真的不知道怎麼辦，聽到他往生，既震驚又無可奈何，他本來一隻眼睛看不到，腦瘤又讓他另一眼也看不清，所以常出小車禍，現在永遠不必開了。」不勝唏噓。

呂燁濱製作過的戲劇作品無數，曾擔任民視開台大戲《菅芒花的春天》和《春天後母心》執行製作，親力親為跟著劇組全台跑透透。1999年製作7點半檔長壽戲劇《親戚不計較》，7年下來長達2248集，近年他製作的10點檔《廉政英雄》、《新兵日記之特戰英雄》、《風水世家》、《幸福來了》，每檔戲都創下高收視率。

(中時 )