MLB》睽違72年再度單季百勝 紅襪再6勝就能破隊史紀錄

2018年09月13日 11:19 中時電子報 鍾亞芳 /綜合報導 /綜合報導

紅襪13日在普萊斯(David Price)7局無失分的好投帶領下，以1比0完封藍鳥，這是紅襪近期的3連勝，值得一提的是，這也是紅襪自1946年單季100勝之後，再度有單季百勝的成就，而紅襪本季再多拿6勝就能刷新隊史單季最多105勝的紀錄

普萊斯從開賽開始就連續解決13位打者，5局上1出局後雖讓索拉泰(Yangervis Solarte)敲安上壘，讓順利抓下2出局數化解壘上有人的危機。6、7兩局藍鳥也只各擊出1支安打，最多只能攻佔一壘。

普萊斯7局投球使用92顆球，被擊出3支安打，投出7次三振沒有四壞保送、沒有失分，防禦率降至3.42，收下本季第15勝（另6敗）。各接手1局投球的萊特（Steven Wright）與金柏若(Craig Kimbrel)同樣完美守住得分大門，個收下本季第1個中繼點及本季第39次救援成功。

藍鳥先發投手A.桑契斯(Aaron Sanchez)7局同樣只被擊出3支安打，不過他在5局下2出局三壘有人時出現致命暴投，讓紅襪攻下致勝分，終場藍鳥就以0比1落敗。

紅襪收下此勝後本季戰績為100勝46敗，為隊史第4度單季百勝，目前勝率4成6，本季他們還有16場例行賽能挑戰1912年隊史最多的單季105勝。

(中時電子報)