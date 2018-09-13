促轉會淪選戰打手 侯友宜嘆：未參選前民進黨把我當英雄

侯友宜稍早針對促轉會淪為選戰打手一事做出回應。(圖擷取自中時電子報直播)

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中時電子報
／綜合報導

促轉會副主委張天欽被爆想用轉型正義打擊國民黨新北市長參選人侯友宜，引起爭議。對此，國民黨新北市參選人侯友宜今受訪時表示，他在沒有參選前，民進黨把他當英雄，期待他能夠為民進黨做事，但他參選後，促轉會卻變成東廠，淪為政治打擊異己的工具。他也呼籲總統務必說清楚，才對得起台灣人民。

侯友宜稍早與市議員聯合競選記者會，侯指出，會和所有議員緊緊再一起，變成一個生命共同體，侯也願意跟大家共同承擔，讓議員過半。他說議員過半是為了政務推動，讓市民有感。他說議員跟他感情要深厚，議員要把所有市民聲音反映給他知道，他也說當選市長後重要政策一定會跟議員報告，同心為市民服務。

他在會後被問及，促轉會打算推除垢法，並把侯歸類在裡面，會不會怕未來當選，除垢法通過，會有解職可能？侯表示，他在沒有參選前，民進黨把他當英雄，期待他能夠為民進黨做事，但參選後，民進黨卻把促轉會變東廠，淪為政治打擊異己的工具，羅織罪名，並追殺他的家人，用這樣的方式來對待他。侯說不管民進黨訂什麼法令，人民難道不會因為這些事恐懼害怕，或害怕自己會變成下個侯友宜？

至於會不會擔心民進黨內不只一個「張天欽」？侯友宜說台灣民主的進步是很重要反省的目標，有反省才會有進步。他說促轉會變成一個政治打擊工具，到底有多少個張天欽？內容講得清楚。他說不只張天欽請辭止血，蔡總統要站出來說清楚，有多少個張天欽在做這些剷除異己的工具，「請總統務必說清楚，才對得起台灣人民，才對得起民進黨前輩們」。侯說他一生問心無愧，心中永遠國家、正義跟榮譽，他會勇敢走下去，正向往前走。

(中時電子報)

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