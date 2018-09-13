坐擁台灣大道門牌 新生代豪宅鍍金

2018年09月13日 12:04 中時 盧金足

台灣大道可說是掌握台中經濟動脈的主要道路，近期新生代豪宅崛起。（盧金足翻攝）

台灣大道沿線的新光三越與大遠百等商圈，是台中市的政商重鎮。（盧金足攝）

「台中帝寶」位於35樓，為企業主量身打造的總裁行館，由得獎無數的十邑設計師王勝正設計，成為該建案的大亮點。（盧金足攝）

台中國家歌劇院為台中市七期的藝文地標。（盧金足攝）

台中市豪宅密度最高的七期新市政中心之外，最近豪宅版圖也轉向台灣大道沿線，主打新生代的豪宅建案，包括標榜私人行館的「台中帝寶」、交通及景觀雙優勢「久樘瑞璽」，及位在科博館第一排的「順天科博」、走極簡風格的「理和歇雲」，坐擁台灣大道等於掛上燙金門牌。

台灣大道可說是掌握台中經濟動脈的主要道路，貫穿台中最精華的中區、西區、西屯區、中科等行政區，沿途有火車站、市政府、新光三越與大遠百等商圈，此外，在捷運綠線年底將試運轉，以台灣大道為主軸的捷運藍線有譜，為台灣大道房地產行情加溫。

台灣大道新建案「台中帝寶」，請出國際知名豪宅設計經驗的P&T GROUP操刀，興富發建設也將「台中帝寶」視為品牌代表作，坐落在七期市政特區的新地標，其中位於35樓，為企業主量身打造的總裁行館，由得獎無數的十邑設計師王勝正設計，成為該建案的大亮點。

順天建設在近台灣大道二段的巷內推出順天「科博」案，基地位在博館2街、博館路91巷口，步行可達科博館，周圍文教休閒氣氛濃厚，與日本第一大空汙防制設備TORNEX合作，規畫24小時隔離淨化PM2.5，廣受市場青睞。

位在台灣大道北側的青海路，與七期擁有相同生活圈，更享有住宅區氛圍，青海路的「久樘瑞璽」，屬於12期重畫區，位在西大墩公園第一排的「久樘瑞璽」，以七期豪宅規格打造久樘開發顛峰代表作，由於「久樘瑞璽」鄰近74快速道路，一進入台中就能看見，成為進入台中市的指標代表建築。

三面臨路的「久樘瑞璽」，正面朝向8300坪的西大墩公園，視野遼闊，得以將住宅尺度放大至每戶有12至13公尺景觀面寬，向外望去就是西大墩公園無盡的綠色視野，吸引不少原本住在七期的住戶購買。

此外，台灣大道近漢口路的理和建設新建案「歇雲」，基地位在西屯區內，與西區金典誠品、科博館生活圈在咫尺之間，兼具西屯與西區的區位優勢，建築外觀採用大量清水模塑造地景式建築，地段及品牌力兼具，增加市場競爭力。

(中時 )