義交訓練經費一人500元有找 市議員籲加強訓練機制

2018年09月13日 11:30 中時 陳世宗

中市義交現有1266人，一年訓練預算則為52萬2000元，換算1人僅412元，市議員張芬郁、蕭隆澤、陳淑華、謝明源、翁美春、邱素貞批評太離譜！張芬郁強調，義交指揮權大於交通號誌，掌握著自己與市民的安全，接下來台中要朝國際大城邁進，呼籲警察局不要慢半拍，積極完善考核制度與加強訓練機制。

台中躍升全台第二大城，截至去年汽機車數已有276萬台，大量的車流呈現多處交通熱點，疏導任務不僅靠交通號誌，還需要警力幫忙，不過「警力有限，民力無窮」，交通指揮的勤務人力多仰賴義交協助。

張芬郁表示，根據道路交通安全規則第102條「…遇有交通指揮人員指揮與燈光號誌並用時，以交通指揮人員之指揮為準。」意思即為義交指揮強制力大於號誌，而台中義交訓練分為上下半年各14場次，每場次4小時，這其中要訓練的內容包含民防與交通相關法令、交通指揮手勢、緊急救護常識等多個項目，她擔憂時數緊迫，無法確切訓練學習，進而影響上路指揮的成效。

張芬郁指出，現在台中義交人數有1266位，訓練預算雖已自104年27萬3千提升至107年52萬2千，但換算一位義交的訓練費用只有412元，實在令人匪夷所思！她說，義交站上交通指揮崗位，掌握他人與自己的人身安全，「馬路如虎口」張芬郁痛批這樣的訓練經費根本將義交與台中市民的安危置之度外。

邱素貞強調，花博11月將盛大登場，且台中要成為國際城市，未來還會有許多大型活動，台中會面臨更多的人潮與車潮，呼籲警察局針對這些辛苦的「馬路英雄」能有完善的考核制度與加強的訓練機制，不僅是保護義交自身，也讓台中的交通更加有保障。

(中時 )