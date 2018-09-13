促轉會打侯友宜 國民黨團告發張天欽違反選罷法

國民黨立院黨團總召江啟臣等5名立委，到台北地檢署告發促團會副主委張天欽等人涉嫌違反選罷法。（張孝義攝）

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中時
江啟臣等人完成遞狀。（張孝義攝）
江啟臣強調力黨團要的是真相，不是只有下台。（張孝義攝）

促進轉型正義委員會爆發副主委張天欽想用轉型正義打擊國民黨新北市長參選人侯友宜，立法院國民黨團總召江啟臣等立委，13日上午到台北地檢署，告發張天欽等4人涉嫌違反選罷法、行政中立法及刑法圖利罪。

江啟臣表示，張天欽等人在促轉會內部會議上，公然以促轉會的公權力來企圖影響特定的政黨及候選人，黨團選擇到地檢署來告發這些人已經違反選罷法及公務人員行政中立法，告發的4人分別是企轉會副主委張天欽、研究員蕭吉男、張世岳、主任祕書許君如。

國民黨團的訴狀指出，8月24日下午，張天欽在不按程序，亦無促轉會其他委員出席的情況下，私下召集會議，基於使侯友宜不當選的意圖，發表「你看侯友宜，這個如果沒有操作，很可惜」、「如果侯友宜在那些國家會怎樣？」、「間接影射殺傷力最強了」、「他(侯友宜)是轉型正義最惡劣的例子」、「我們本來是南廠，現在變西廠，後來升格變東廠」…等違反行政中立的論述。

江啟臣強調，司法應該勿枉勿縱全力查辦，因為這件事情絕對不是張天欽請辭就能讓真相大白，希望司法單位能夠介入，很徹底、清楚的把真相揭露，讓全民了解整個真相到底如何，黨團要的是真相，不是只有下台。

(中時 )

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