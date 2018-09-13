小英難撇「欽」 黃子哲點名：蔡英文最該道歉

2018年09月13日 11:50 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

促轉會副主委張天欽昨遭週刊爆料「打侯」，並在同日閃辭，促轉會主委黃煌雄及行政院長賴清德雙雙道歉。政治評論員黃子哲臉書表示，與張天欽關係最密切的蔡英文總統卻裝得事不關己，僅淡淡的表示，「發生此事並不妥適」，黃子哲認為，此事最該道歉的是蔡英文。

黃子哲說，蔡英文意圖切割張天欽，急設防火牆，就是這把怕火會燒到自己。但小英越是想撇「欽」，就越撇不清。因為張天欽是蔡英文台大法律系的學長，張天欽的太太、現任監委楊芳婉更是小英的同學，也是小英所提名。

他解釋，兩岸職權係總統所屬，如果沒有小英的允准，張天欽如何當上陸委會副主委?而立法院在處理促轉會委員的同意權時，張天欽也在立院答詢時證實，是受到總統府的徵詢才被提名，換言之，張天欽的在促轉會的提名與任命，與蔡英文完全脫不了干係。

黃子哲強調，他在上個月就公開質疑，小英根本是促轉會背後的影舞者。促轉會9位委員，除張天欽如前述與小英關係密切外，委員楊翠及花亦芬過去也都是蔡英文自己智庫下「想想論壇」的主筆，甚至連第一線的研究員，也有出身於該論壇的主筆。這一票人，儼然形成蔡英文在促轉會內的黑手群，暗中執行小英的意志。

黃子哲也說，很難想像，若沒有小英當靠山，張天欽敢如此膽大妄為?這豈是一句「不認同或不妥適」就可以輕輕帶過?退一萬步言，就算此事不是蔡英文直接指示，難道不是蔡英文就任總統後給予這樣的政治環境與氛圍，去滋養這票狐群狗黨的權力傲慢?去激發這群東廠的胡作非為?去造就這批政治打手的專擅濫權?

因此，他認為，最該道歉的是蔡英文。副手陳建仁在雨災時去金門爽遊三天，蔡迄今未致歉；蔡的愛將張天欽將促轉會當鬥爭工具，蔡也毫無歉意。這樣的總統，既無恥又令人痛心，促轉會裡依舊充斥蔡系人馬，正當性也徹底被擊垮，更無法博取人民的廣泛信任。打掉重練，解散促轉會，重新定出轉型正義的方向與任務，或許才是正辦。

(中時電子報)