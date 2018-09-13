促轉會商討「打侯」 國民黨：其餘「張天欽們」應去職

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旺報

促轉會副主委張天欽遭爆在內部會議商討「打侯」，國民黨發言人洪孟楷13日表示，儘管張天欽昨日請辭，蔡英文政府砲口一致把過錯全推給個人行為，「但真的是如此嗎？還是只是斷尾求生、民進黨的神切割？」洪孟楷表示，剩下的「張天欽們」不處理，就永遠別再講正義兩字，否則只是消費「正義」、汙辱「正義」。

洪孟楷表示，據周刊報導，8月24日開會內容裡，副研究員張世岳曾說「選舉考量，用字一定更辛辣」，蕭吉男曾說「投侯友宜一票，就等於是投汙垢一票啦」，主秘許君如更說「兩蔣跟除垢是質詢的焦點，開議期間要有委員當我們的側翼，那些委員在質詢時都可以幫我們論述」，洪孟楷稱，這些猶如黑幫密會，設計陷害的討論，如果繼續留在促轉會做事，不就更代表張天欽的請辭，只是為了要保住剩下的「張天欽們」？

洪孟楷提到，據相關行政機關敘薪規定，主任秘書月薪約8萬8千元，研究員月薪約5萬8千元，這些坐領高薪，卻思考著如何清算對付政敵的行政人員，完全已經違反行政不中立，「我們要求這些不適任的行政人員即刻去職下台，因為轉型正義的重點實踐正義，任何心裡有仇恨、想報復的人，都不適合擔任這些轉型正義的角色，很顯然的，這些人已經徹底不適任」。

洪孟楷強調，國家之混亂，一定是上位者的責任，「當初任命張天欽的是誰？而蔡英文總統如果只以一句不妥適就輕描淡寫帶過，相信也沒有人可以認同，把國家搞得如此混亂，蔡英文總統要負最大的責任。」

(旺報 )

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