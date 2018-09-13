台北》丁守中喊設慰安婦像 地點在總統府前228公園

國民黨台北市長參選人丁守中表示，當選將在總統府前228公園立慰安婦銅像。（陳君瑋攝）

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國民黨台北市長參選人丁守中表示，當選將在總統府前228公園立慰安婦銅像。（陳君瑋攝）

日人藤井實彥日前腳踹慰安婦銅像，粗暴舉動引發國內強烈反彈，國民黨台北市長參選人丁守中13日也帶著慰安婦銅像到總統府前228公園，要求蔡政府對此事表達強烈抗議、日本政府應道歉。丁守中還表示，若未來擔任市長，會將慰安婦銅像設在228公園，「總統府、凱達格蘭大道前是人來人往的地方，擺在這裡是最好的」。

丁守中指出，過去的歷史不容遺忘，學會記取教訓，才不會讓憾事再度重演；但台南的慰安婦銅像卻遭日本極右派腳踹，舉國嘩然，不但嚴重傷害台灣人民感情，也是對台灣人民與慰安婦阿嬤的汙衊。

丁守中直批，蔡英文政府完全媚日，對日本人做出這樣羞辱國家人民、慰安婦的動作態度軟弱，日本政府也對這一頁屈辱、人權悲慘歷史毫無愧意，強烈要求民進黨政府應向日本政府交涉、表達抗議，日本政府也應向人民道歉。

丁守中也說，蔡英文執政下，不斷為了意識形態修改教科書，不能期待下一代還能記得慰安婦這一頁歷史的滄桑；而為了不忘記這些歷史，北市也要興建慰安婦像，未來就建在總統府前緊鄰凱達格蘭大道邊的228公園裡。

對於國民黨遭質疑消費慰安婦，丁守中反批，民進黨是在選擇性記憶、選擇性遺忘歷史，「這是最悲哀的一面」。

(中時 )

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