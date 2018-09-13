70歲大提琴家麥斯基 為3歲小女兒不退休

2018年09月13日 11:31 中時 趙靜瑜

帶著鋼琴家莉莉．麥斯基（Lily Maisky）與小提琴家薩沙．麥斯基（Sascha Maisky），俄國大提琴名家米夏．麥斯基一家三口將來台舉行麥斯基三重奏音樂會，帶來全場俄國經典三重奏樂曲。麥斯基說，能夠跟他的孩子一起表演是「夢想成真」，「跟鋼琴家阿格麗希與小提琴家基東克萊曼的合作一樣難以置信，但真的發生了。」

麥斯基說，從小他是家裡的第三個孩子，「我的姐姐是鋼琴家，我哥哥是小提琴手，輪到我，我堅持要學大提琴。但在我的家庭裡，鋼琴三重奏從來沒有發生過。」麥斯基說，也許正因為如此，「和我的孩子們共同擁有一個家庭三人重奏組合，是我的夢想，總在我的腦海裡盤旋，今年總算可以跟台灣樂迷分享。」

麥斯基1948年生於拉脫維亞，流著猶太人的血液，初次登台便贏得「未來的羅斯托波維奇」美譽，之後陸續在全蘇音樂大賽及柴可夫斯基大賽中得獎，同時拜羅斯托波維奇為師。

正準備在國際樂壇發光發熱的麥斯基，卻因姊姊投奔自由而被牽連，麥斯基被送進勞改營，關了近1年半才得到釋放，離開蘇聯後短暫定居以色列，後轉往美國追隨同樣投奔自由的大提琴宗師皮亞帝戈斯基，成為史上唯一一位同時接受皮氏與羅氏指導的大提琴家，因此琴技集兩家之大成。

「大家都提醒我，我今年70歲了，但我總是認為，這只是一個數字。」麥斯基說，他最近擔任大提琴比賽評審時總會接觸到最出色的年輕大提琴新秀，「我每次回到家都跟我太太，也許我應該退休了，但是當我聽總決賽他們演奏協奏曲時總決賽，我重新考慮了這一點。每個時代都有自己的觀點和品質，讓我們繼續說吧。」

70歲之後會發生什麼？麥斯基坦言，「很多東西我永遠做不到，因為一天只有24小時，我最小的女兒三歲，我的小兒子五歲，所以我有一定的責任和義務，保持健康，精力充沛。」

這次麥斯基三重奏將帶來拉赫瑪尼諾夫的《G小調第一號三重奏，哀歌》、蕭士塔科維契的《E小調第二號鋼琴三重奏，作品67》以及柴科夫斯基的《A小調鋼琴三重奏》。音樂會將於10月11日舉行，地點在台北國家音樂廳。

(中時 )