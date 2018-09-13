還有多少「張天欽們」？侯友宜籲蔡總統出來說清楚

友善列印
中時

促轉會有意推動《除垢法》將侯友宜列為主要目標，引發政壇議論，國民黨新北市長參選人侯友宜表示，到底還有多少「張天欽們」，蔡總統一定要站出來、說清楚，才對得起台灣人民、對得起懷抱理想的民進黨前輩們。

針對促轉會計畫推動《除垢法》追究加害者的責任，還傳出即使侯友宜當選也要據此將他解職，侯友宜上午受訪表示，他在還沒參選之前，民進黨把他當做是個英雄、是個人才，現在卻把促轉會做為東廠，做為政治打擊工具，羅織罪名，不斷的追殺他的他的家人，用這樣的方式對待侯友宜，還要定成法律，台灣人民不會因為這些事情恐懼害怕。

侯友宜說，台灣民主會進步就是出於反省的力量，一個促轉會變成政治打擊工具，到底有多少個「張天欽」們？這裡有有集體性的討論，側翼還有立委，蔡總統一定要站出來說清楚，到底還有多少個剷除異己的政治工具。才對得起台灣人民、對得起懷抱理想的民進黨前輩們。

侯辦發言人賴冠群質疑，張天欽僅是冰山一角，民進黨舉黨國之力全力輔選新北，會議中也直言還有「8位委員」當側翼，這樣違法亂紀的事情到底是誰縱容，到底是哪8位委員甘做政治打手，張天欽與作為黨主席的蔡英文都必須出面說明，莫再切割。

賴冠群質疑，會議記錄當中的8位委員，到底是司法委員會的委員，還是新北市的委員，這些委員如何分工？黨中央又是如何授意？至今未見說法。

他指出，立委是代表人民監督政府的民意機關，現在卻成了選舉機器針對特定候選人，這樣違反民主常態的作法蔡英文難辭其咎，張天欽也不能以辭職當護身符，迴避說明。

賴冠群表示，很難想像今天如果沒有「吹哨者」，會是什麼結果，接下來還會有多少人要被清算鬥爭，呼籲「大家應該都來當吹哨者！」揪出這8位委員，同時讓背後的縱容放任的黑手無所遁形。

(中時 )

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