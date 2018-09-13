葉俊榮今接受質問 盼大學校長遴選「做到周延」

2018年09月13日 12:03 中時 鄭舲

教育部長葉俊榮今天針對監委質疑陽明大學與台大校長遴選雙重標準，赴監察院接受質問。葉俊榮會後受訪表示，今天是來向委員說明陽明案聘任問題，未來對於幾個大學校長遴選產生的爭議也會負責任完整檢討。他也態度強硬指出，希望大學校長遴選能盡量做到周延，不要引起太多社會紛擾，高教才能往前走。

監察院日前針對台大校長遴選案糾正台大及教育部，不過有監委認為陽明大學校長遴選案一樣有未揭露、迴避問題，確認教育部對二校校長遴選案處理是雙重標準，今要求教育部長葉俊榮率相關主管人員到監察院接受質問。

經過兩小時左右質問，葉俊榮會後面帶笑容步出監察院。他表示，今天是因為針對陽明大學校長聘任，監察院先前提出糾正，監委今天針對糾正內容再進一步質問。葉俊榮說，這個案子是在他上任前發生，不過他也要對本案後續做些了解。

葉俊榮表示，主要也針對陽明校長遴選過程中，所謂的「相當教授」的內涵跟定義做一些釐清，委員提出許多問題，相關部門也有做詳細說明，後續還有進一步對整個大學遴選制度全面性檢討，目前也在進行當中。

葉俊榮也提到，未來針對幾個大學遴選產生的爭議，也會針對整體問題做負責任、完整的檢討。他強調，在大學端部分，期待每個大學都能感受到，現在國家競爭力期待高教能往前走，所以任何有關大學校長遴選，「要盡量做到周延」，不要引起太多社會紛擾。葉俊榮說，他也向委員說明，對於制度檢討絕對願意承擔，未來也會對外界更完整說明制度檢討內涵。

媒體追問葉俊榮昨天提出要台大重啟遴選，委員是否接受？有無向監委提出第三條路？是否回應雙重標準問題？葉俊榮都沒有回應，僅說「謝謝、謝謝」就上車離開。

(中時 )