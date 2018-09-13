台北》柯文哲不推動轉型正義 姚文智：跟張天欽一樣頭殼壞掉

2018年09月13日 12:13 中時 楊孟立

促進轉型正義委員會前副主委張天欽企圖介入選舉，打擊國民黨新北市長候選人侯友宜的選情，在各界砲轟下請辭下台。民進黨台北市長候選人姚文智今天在廣播專訪上表示，其實台北市長柯文哲跟張天欽對於轉型正義的態度是一樣錯誤，一個是不處理執行；一個是頭殼壞掉，對轉型正義另外的想像。

姚文智表示，2014柯文哲選前說當選後要把劍潭青年活動中心收回，可是後來又給了救國團，大家能接受嗎？柯市長對於劍青、對於銅像的事情，對於轉型正義的推動，其實是不聞不問，現在連政策都是刻意去討好，比如說釋出五萬個職缺給退休軍公教人員，這都不應該。柯市長在那位置上要快速推動轉型正義，不要再讓台北市被糾纏。

至於張天欽狂言要攘民進黨8名立委當側翼，姚文智直言，他其實就是得意忘形，「他有什麼辦法指揮立委？可能嗎？他真的頭殼壞掉！」姚文智說，轉型正義是我們要告別舊時代的價值，他如果想要影響選舉，當然要去職，他在這個職位可能沒搞清楚該扮演的角色。

姚文智強調，促進轉型正義是很重要的價值，希望它能夠不受干擾、很迅速地讓台灣擺脫陰霾。台灣轉太久了，現在又染上選舉因素、個人大放厥詞，但轉型的價值還是要繼續推，重點是怎麼樣跟社會溝通。「這件事不必然要導向選舉，如果我們因為這件事不斷討論選舉，那跟張天欽想要利用這個打擊誰不是一樣？」

(中時 )