湖南隨機撞車殺人 凶嫌暴力傾向檢方介入

2018年09月13日 11:55 中時 李文輝

湖南省衡東縣衡東縣城洣江廣場12日晚間發生54歲男子陽贊雲涉嫌駕車隨機衝撞並揮刀殺人，造成9死3重傷43輕傷惡性案件，初步調查，涉嫌人前科累累又剛出獄，疑因反社會人格引發殺機，衡東縣檢察院已派員提前介入案件的調查工作，了解案情，引導偵查。

大陸央視新聞今早全國聯播報導，從湖南省衡東縣委宣傳部獲悉，12日19點35分許，衡東縣城洣江廣場發生一起故意駕車傷人惡性案件。湖南省委省政府領導高度重視，立即作出批示。當地黨委政府立即調派警力趕赴現場處置，將犯罪嫌疑人控制。

中新網報導，案發時，凶嫌駕駛車牌湘D133ZY紅色路華SUV車，闖入衡東縣洣水鎮濱江廣場休閒人群。湖南省衡陽市衡東縣委宣傳部指出，肇事者在撞人後有砍人行為。迄12日22時30分，現場有9人死亡，46人受傷(其中3人重傷)，傷者均已送往醫院救治。

大陸《檢察日報》正義網報導，根據湖南省檢察院要求，衡陽市檢察院和衡東縣檢察院高度重視，衡東縣檢察院已派員提前介入案件調查工作。

《北京青年報》報導，經查詢裁判文書網發現，54歲涉嫌人陽贊雲是湖南省衡東縣甘溪鎮人，漢族，初中文化，無業。因犯故意傷害罪，於1992年10月被湖南省衡東縣法院判處有期徒刑2年；又因犯販賣毒品罪，於2001年10月被判處有期徒刑3年；因犯尋釁滋事罪，於2005年10月被法院判處有期徒刑9個月零3天；因犯失火罪，於2006年5月被判處有期徒刑1年，緩刑1年；因犯敲詐勒索罪，於2009年8月被判處有期徒刑6個月，2014年5月25日刑滿釋放。

《新京報》報導，陽贊雲因涉嫌搶劫罪於2017年8月31日被衡東縣公安局刑事拘留，9月被批捕，被判刑6個月、2018年1月，又因尋釁滋事罪，被判處有期徒刑1年6個月。刑期自2017年8月31日起，應至2019年2月28日。但扣除判決執行以前先行羈押日期，提前出獄。

(中時 )