移民心慌！只要1個理由 美國公民身分也可能被撤

2018年09月13日 11:53 中時電子報 陳舒秦

別以為拿到美國公民身分就萬無一失，愈來愈多出生紀錄顯示生在美國的人身分被質疑，申請護照被拒或護照突然被撤銷。川普政府試圖減少合法和非法移民，顯示移民執法機構的作業日益波及美國公民。

有一些案件顯示，聯邦對核發護照和移民執法，態度有重大轉變。有些擁有正式美國出生紙並申請護照的人，被送進移民拘留中心，面臨遣返；有些人在離境後試圖返回美國時，護照突然遭吊銷。這是因為邊境一帶有數以百計、甚至數以千計西班牙語裔，從小就使用偽造的出生紙，政府正並大力取締，撤銷他們的公民資格。

據了解，從1950年代到1990年代末，德州鄰近墨西哥邊界有一些產婆和醫生向實際上生在墨西哥的嬰兒提供美國出生紙。後來被揭發，這些接生業者承認提供造假的文件，由於到醫院生產很花錢，這個地區大多由產婆接生，可是提供造假出生紙的產婆，也接生了數以千計合法在美國出生的孩子，真假文件幾乎無法區分，都是幾十年前由德州當局正式核發的。這些事件也導致美國政府拒絕發護照給德州葛蘭德河流域由產婆接生的人。

到了現在即使你擁有正式出生證明也可能受到質疑，川普正推動加強聯邦選民身分識別法規，這些人幾乎全是住在德州民主黨地盤的西語裔。

(中時電子報)