用路人注意！老車自救會陳抗 明起總統府周圍交管

2018年09月13日 11:59 中時 謝明俊

全國老車自救會為抗議空污法修法，在從9月14日〔週五〕6時起至9月17日〔週一〕22時止共四天，在北市中山南路、濟南路、仁愛路及凱達格蘭大道等路段舉行抗議活動，轄區中正一分局將從14日清晨6時起，實施階段性交通管制。

管制內容如下：

一、中山南路（忠孝東路〔不含〕至仁愛路〔不含〕間） 南、北向快車道全線及東側慢車道。

二、濟南路一段(中山南路〔不含〕至林森南路〔不含〕)東、西向各一線車道。

三、凱達格蘭大道(中山南路〔不含〕至公園路〔不含〕)東、西向全線車道。

四、仁愛路一段 (中山南路〔不含〕至林森南路〔不含〕)中間快車道全線。

中正一分局表示，為維護活動交通秩序與安全，將視現場集會、交通狀況及人數擴大交通管制範圍；中正第一分局特別提醒駕駛人應提前避開上揭管制路段，改道行駛，南北向車流改道重慶南路、中華路、杭州南(北)路及金山南(北)路；東西向車流改道忠孝東(西)路、市民大道及愛國東(西)路。

警方說，本次集會活動交通管制措施將隨時提供警廣等電臺插播路況報導，請駕駛人隨時留意收聽，另管制時間內行經相關路段之各路線公車，臺北市公共運輸處將協調公車業者配合改道行駛。

警方建議，欲開車前往臺北車站的民眾，儘量使用上述改道路線或改搭乘捷運、利用周邊地下街及透過京站廣場地下通道步行前往，以免耽誤寶貴時間，中正第一分局亦藉此呼籲參與集會活動民眾應理性、和平表達訴求，如有違法行為，將落實蒐證、依法究辦。

(中時 )