中華郵政挺柚農 5產區文柚即起全台運銷

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即將邁入中秋節連假，也是適合吃柚子的季節，中華郵政公司為支持台灣在地優質農產品，今年繼續與小農合作，推廣全台5大產區文旦，以綿密的遞送網路，將小農們的培育結晶，由產地直送到民眾手中。

中華郵政2014年起於郵政商城推出「關懷農產行銷」系列活動，不與大盤商、中盤商合作，而是直接找上基層小農，讓消費者吃到最在地的口味。今年8月，台灣南部多處暴雨成災，讓柚農擔憂即將收成的文旦柚受到影響，中華郵政今舉行「郵挺小農！百萬柚香飄全台」活動，力挺本土農產。

中華郵政總經理陳憲着表示，台灣的文旦有5大產區，包括新北八里、苗栗西湖、雲林斗六、台南麻豆以及花蓮鶴岡，中華郵政透過實體及虛擬通路行銷，將小農們的培育結晶，由產地直送到民眾手中，預計今年可幫各地柚農運送超過500萬台斤的文旦柚，讓民眾享用在地優質的農產品，還能送愛到公益團體。

陳憲着說，在暴雨過後，公司為迅速解決柚農產銷困境，由三重、苗栗、雲林、台南及花蓮等產地郵局確認柚農需求後，隨即召集相關單位擬定運銷計畫；另為增進作業效率，也在各大產區成立「文旦包裹上收分流中心」，提供便捷的託運單印製、上門收件及運輸配送服務。

陳憲着指出，有意購買文旦的民眾，即日起可至各等郵局「郵挺柚農」展售會預訂，或現場購買優質文旦柚，也可在郵政商城「關懷農產行銷」專區訂購。

(中時 )

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