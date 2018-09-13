NBA》護航小威爭議 柯瑞：她優雅又有風度

2018年09月13日 12:08 中時電子報 黃及人

針對先前美網女單決賽，小威廉絲挺身而出替奪冠的日本女將大坂直美解圍行為，勇士球星柯瑞13日接受《Omnisport》訪問表示，「大坂直美理所當然奪冠，但小威當時處理頒獎典禮的方式，我認為是很優雅且有風度的！」

小威今年美網女單決賽爆發遭到主審拉莫斯指控場邊教練偷偷指導爭議，結果她被罰丟1局，隨後輸給大坂直美，只是就算不滿拉莫斯「性別歧視」，小威仍在大坂直美頒獎典禮遭到地主球迷噓聲伺候時，站出來替後輩說話解圍。

「我想說的是，美網決賽是兩位具有天賦選手之間的競爭，大坂直美應該獲勝，她打得相當出色，」柯瑞說，「只是小威處理這種情況的方式，我認為很優雅且有風度，可是我希望每個人都能祝賀大坂直美，因為她是美網冠軍。」

假如自己或自己球隊碰上類似判罰，柯瑞表示自己會努力控制情緒，但有激烈情緒反應也很正常，似乎表明自己力挺小威的立場，「我想控制情緒很難，但以過往經驗來說，你必須知道如何控制自我情緒，以及專注當前工作。」

「以我而言，就是全力贏下球賽，不能讓任何事情影響這點，當下誰都會有情緒反應，這就是運動的意義所在，但是勝者最重要的目標，還是專注在自己出現在場上奮戰的原因，不讓任何人阻擋自己前進！」柯瑞說。

(中時電子報)