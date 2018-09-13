悲哀！高金素梅轟：民進黨已成背叛台灣執政集團

無黨籍立委高金素梅。(本報系資料照片)

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中時電子報
／綜合報導

日人藤井實彥日前來台，做出踹台南慰安婦銅像，動作引發藍營大動作抗議，但執政黨則以謝長廷出面、幾位民代上節目，一方面譴責藤井實彥個人，一方面強調與日本政府無關，不要影響台日關係。對此，無黨籍立委高金素梅直呼什麼是台灣的悲哀？痛斥民進黨「是一個背叛台灣的執政集團」。

高金素梅在臉書發文指出，這事件的發生絶非偶然。她表示，2016年6月底在琉球，台日政要參加「台灣之塔」落成典禮，台灣去參加的有名嘴鄭弘儀、時代力量立委林昶佐、高潞以用。「台灣之塔」是為二戰「沖繩戰役」犧牲的台灣人慰靈所建。「台灣之塔」題字落款人是「總統 蔡英文」，碑文中有一段「⋯當年日台戰士皆為同胞、生死與共、榮辱同擔.⋯」。

「這篇碑文改寫歷史，台灣人從『被殖民統治』的位置轉變為『與殖民者皆為同胞、生死與共、榮辱同擔』」。高金說一百多年前，日本軍國主義發動侵略戰爭，全亞洲有數千萬人受害犧牲，而受害的台灣同胞也有60萬人，現在卻因蔡總統落款的一段碑文，受害者變加害者。

高金直言，執政黨的從政黨員可以不用再為「慰安婦事件」言詞閃爍、模糊焦點，好好研讀這篇碑文，這篇碑文已經讓民進黨變成「背叛台灣的執政集團」。有這樣的執政黨，當然就會有藤井實彥的腳踢慰安婦銅像事件。她說這也讓大家終於瞭解，為什麼民進黨在「促進轉型正義條例」的審議過程中，堅持不納入日據時期的轉型正議。因為，怎麼能向「生死與共的同胞」討公道？

高金文末痛斥什麼是台灣的悲哀？「有背叛台灣的領導人！有背叛台灣的執政黨！」

(中時電子報)

文章來源：高金素梅(吉娃斯．阿麗)臉書

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