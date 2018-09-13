《環球時報》社評：陸日關係的內在動能應大於外部干擾

2018年09月13日 12:49 中時 李文輝

大陸國家主席習近平12日在海參崴會見日本首相安倍晉三，雙方都對陸日關係正在重新步入正常軌道給予肯定。日本媒體報導，安倍考慮在《中日和平友好條約》生效40周年的10月23日訪陸。陸方表示已經向他發出訪問邀請。《環球時報》今天社評指出，這是陸日關係強勁回暖的又一明確信號。

社評表示，陸日關係2010年開始嚴重惡化，主要導火索都發生在兩國之間。陸日是世界第二、第三大經濟體，兩國開展合作的內在動能將變得越來越重要，來自美國的牽制力相對弱化，這會是個大趨勢。

社評認為，陸日經貿關係及文化交流本來可以發展得更好，但最近這些年的情況與大陸改革開放早期已經有了一點落差。從日方的損失說，他們眼看著日企原有在大陸的一些市場被韓企奪走了，日本流行文化在大陸的影響也很大一部分被韓流取代。今天大陸的市場比10年前大大擴充，但是陸日貿易的增幅卻小於這一擴充比例。

社評指出，北京與東京不和，對兩國外交的負面影響程度大大高於預期，不僅華盛頓可以兩邊打牌，其他一些國家也從中漁利。陸日關係緊張傳導到了兩國在相當遙遠地區的外交及經貿活動，兩國角力留下的基本都是負資產，給雙方都沒有加正分。

社評稱，陸日關係重回正軌將對兩國戰略環境均帶來積極正面的改善，而且它所形成的意義遠高於因為觸動美國而可能引發的那一點變數。因此如果北京和東京在戰略上都是清醒的，就不會把陸日關係當作調節對美關係的一個槓桿，把陸美日當成所謂「大三角」，而把陸日關係當成其中最無關緊要的一條邊。

社評強調，陸日關係必須建立起獨立的動能，不隨著兩國各自對美關係的變化而變。陸日在兩國四個政治文件的基礎上發展雙方持久的友好合作關係，給這個關係建立一個穩定的框架，最符合兩國長遠利益。儘管兩國或許存在其他選擇，但這一選擇顯然最聰明，對兩國利益的性價比最高。

(中時 )