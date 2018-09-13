百貨周慶拼「食」力 特賣場變身異國美食街

中友購物節預購開跑，也在13樓B、C棟大廳舉辦「新加坡＆南洋美食展」與「日本美食物產展」美食雙展，邀請當地名店職人現場展演帶來自家招牌商品。（馮惠宜攝）

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中友百貨9月13日到10月1日在C棟13F國際大廳則推出「新加坡＆南洋美食展」，力邀「新加坡60年歷史老店」海記Hai Kee進駐帶來經典餐點。（馮惠宜攝）
中友百貨即日起在B棟13F文化大廳推出台灣消費者最喜愛的「日本美食物產展」，邀請函館水產帶來現烤的海鮮美食。（馮惠宜攝）
中友C棟13F國際大廳「新加坡＆南洋美食展」中也邀請到MAMAK檔馬來西亞餐廳帶來馬來西亞美食，主廚更現場展演拉茶特技。（馮惠宜攝）

哇，「海記」、潮星州新馬料理、還有MAMAK馬來西亞餐廳…，這些新馬排隊人氣餐廳變身快閃櫃齊集中友百貨，就在百貨下半年最大檔周年慶促銷預購登場之際，中友百貨祭出「新加坡&南洋美食展」與「日本美食物產展」美食雙展，把13樓特賣場變身異國美食街，要靠美食招攬人潮，希望為化妝品服飾等百貨專櫃帶來瀑布效應。

近年國內景氣遲滯，百業苦撐唯有「飲食當道」，面對即將開打的百貨周年慶檔期，各家業者再祭出優惠商品、滿額送、滿額抽等促銷外，仍不望加強「食力」，在特賣場闢美食展戰場已是潮流。

中友百貨在日、韓美食以及台灣物產之外，首開先例舉辦「新加坡&南洋美食展」，連新加坡在台辦室處代表黃偉權都直呼這是百貨第一次；其中也包括「新加坡60年歷史老店」海記Hai Kee、潮星州新馬料理等，另外也邀請近年在台中非常熱門的MAMAK檔馬來西亞餐廳帶來正宗大馬美食。

而在中友13樓B棟大廳舉辦的「日本美食物產展」則邀請到仁之藏拉麵、東京厚燒玉子、二十八萬石炸雞、八笑俱樂部、七福神鯛魚燒、函館水產、小川之庄…等眾多日本道地小吃，以及人氣特色物產以及美妝工藝名物。

值得一提的是，這兩場美食展活動期間持中友APP會員行動條碼於B棟13F累積滿1000元即可獲得1組幸運號碼，有機會抽中台北-東京來回機票或台北-新加坡來回機票。

(中時 )

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