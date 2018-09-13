花蓮》縣長解職公文到了！秘書長顏新章暫代

傅崐萁今早遭解職，由秘書長顏新章暫行縣長職務。（許家寧攝）

友善列印
中時
縣長傅崐萁與妻子徐榛蔚痛批司法打壓迫害，會後就收到解職令。（許家寧攝）
傅崑萁司法定讞解職，支持者掩面拭淚。（許家寧攝）

花蓮縣長傅崐萁涉炒作合機股票案，全案判刑8月定讞，傅崐萁今日上午10點牽著妻子徐榛蔚抵達縣府召開記者會，痛批「政治迫害」，會後縣府在10點50分就內政部發出的「花蓮縣長傅崐萁解職公文」，傅崐萁即刻起變成前縣長，由秘書長顏新章暫時代行縣長職務。

花蓮縣府大禮堂金早湧入將近200民聲援民眾，要幫傅崐萁加油打氣，傅崐萁與徐榛蔚痛批政治迫害，強調「奮戰到底，絕不屈服」。開完記者會後，縣府就收到解職令，秘書長顏新章說，在中央派任代理縣長公文前將代行縣長職務，一切平常心看待

傅崐萁解除縣長職務職後，任用的政務官也將一併退職，包括副縣長蔡運煌、副秘書長謝公秉、李宏滿、行研處長林金虎、環保局長饒忠、民政處長蕭明甲、財政處長劉台文及客家處長賴錦昌等八人，最遲的明天將收到免職令，也將一併打包離開縣府。

被媒體問到是否會申請延後入監﹖傅崐萁回應這不是重點。至於傅崐萁何時入監﹖花檢署表示，檢方已經啟動防逃機制，這兩天會發出傳票通知發監執行日期，原則上報到後就立即發監執行，除非被告提出極具說服力的證據聲請延緩執行。

至於傅崐萁今日遭解除職務，近日將發監服刑，縣長一職也將由中央指派代理縣長人選，外傳2003年張福興病逝，曾代理過花蓮縣長的前台灣省主席范光群較無意願，目前國策顧問盧博基呼聲最高，他也說有收到諮詢，若有機會，他也準備好了。

(中時 )

不滿南市府未對日人踹慰安婦像表… 台中》江啟臣指林佳龍用公家資源…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。