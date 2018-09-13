花蓮》縣長解職公文到了！秘書長顏新章暫代

2018年09月13日 12:29 中時 許家寧

縣長傅崐萁與妻子徐榛蔚痛批司法打壓迫害，會後就收到解職令。（許家寧攝）

傅崑萁司法定讞解職，支持者掩面拭淚。（許家寧攝）

花蓮縣長傅崐萁涉炒作合機股票案，全案判刑8月定讞，傅崐萁今日上午10點牽著妻子徐榛蔚抵達縣府召開記者會，痛批「政治迫害」，會後縣府在10點50分就內政部發出的「花蓮縣長傅崐萁解職公文」，傅崐萁即刻起變成前縣長，由秘書長顏新章暫時代行縣長職務。

花蓮縣府大禮堂金早湧入將近200民聲援民眾，要幫傅崐萁加油打氣，傅崐萁與徐榛蔚痛批政治迫害，強調「奮戰到底，絕不屈服」。開完記者會後，縣府就收到解職令，秘書長顏新章說，在中央派任代理縣長公文前將代行縣長職務，一切平常心看待

傅崐萁解除縣長職務職後，任用的政務官也將一併退職，包括副縣長蔡運煌、副秘書長謝公秉、李宏滿、行研處長林金虎、環保局長饒忠、民政處長蕭明甲、財政處長劉台文及客家處長賴錦昌等八人，最遲的明天將收到免職令，也將一併打包離開縣府。

被媒體問到是否會申請延後入監﹖傅崐萁回應這不是重點。至於傅崐萁何時入監﹖花檢署表示，檢方已經啟動防逃機制，這兩天會發出傳票通知發監執行日期，原則上報到後就立即發監執行，除非被告提出極具說服力的證據聲請延緩執行。

至於傅崐萁今日遭解除職務，近日將發監服刑，縣長一職也將由中央指派代理縣長人選，外傳2003年張福興病逝，曾代理過花蓮縣長的前台灣省主席范光群較無意願，目前國策顧問盧博基呼聲最高，他也說有收到諮詢，若有機會，他也準備好了。

(中時 )