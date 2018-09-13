不爽分手亂出氣 高雄摔貓男落網了

2018年09月13日 13:01 中時 林宏聰

高雄朱姓女子8日透過網路監視器察看家中狀況，發現已分手的同居蔡姓男友將4個多月大貓咪「茶茶」活活摔死，氣得報警處理，影片也被放上網路，引發網友激憤撻伐；蔡男一度嚇到躲起來，經警方全力追查，11日將他逮捕到案，依《動保法》相關規定移送偵辦，最重將面臨2年以下徒刑。

朱女8日在打工的加油站透過網路連線察看家中飼養的貓咪狀況，發現牠一動也不動，倒轉畫面竟看到24歲蔡姓前男友抓著貓咪往地上摔，活活將貓摔死；隔日她向轄區警方報案，友人並將影片上傳臉書，網友對虐貓的蔡男一面倒撻伐。

轄區苓雅分局獲報展開追查，但蔡男自知事情鬧大，甚至虐貓致死涉及刑責，嚇得他四處躲藏，還把手機關機斷絕對外聯繫，不過，警方連日追緝，11日晚間6點多在前鎮將他緝捕到案。

蔡男坦承虐殺家貓，因不滿前女友提分手，才出氣在她飼養的「茶茶」身上，一時失守將貓虐死，事後也很後悔。

高市動保處法醫解剖發現，死亡的貓咪經撞擊後內臟嚴重出血，跡證與影片中蔡男虐貓行為符合，將全案相關證物移請檢警後續偵辦。

高市動保處長葉坤松指出，依動保法規定，虐殺犬貓涉及刑事責任，最重可處2年以下徒刑或拘役，併科20萬元以上、200萬元以下罰金，呼籲民眾切勿任意傷害無辜生命。

(中時 )