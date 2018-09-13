海陸士兵槍殺案起訴31人 檢揭近距離行刑內幕

2018年09月13日 12:44 中時 林和生

今年6月，屏東潮州發生海陸何姓士兵遭槍殺案，警方查出竟是2幫青少年揪眾群毆誤殺而起，檢警偵辦期間總計偵訊35人次、聲押11人次獲准，全案13日偵結，將涉嫌開槍打死人的38歲嫌犯洪偉智等31人，依殺人、傷害等罪起訴，並建請法官從重量刑。

檢警調查發現，全案因鄞子翔(22歲，潮州人)不滿李姓女友提議分手，日前毆傷李女並強拍裸照，李女閨蜜許女知道後，到鄞男臉書留言指責，遭鄞反嗆「破麻」，許女男友王念平(25歲，高雄人)為挺女友，也加入戰局，鄞男並在臉書留言「卡小出來輸贏阿」等語。

鄞、王互嗆後，相約凌晨到潮州延平路中油加油站拚輸贏。鄞男率20多人持棍棒到場卻未見王男，只見1輛由林俊廷駕駛的白色賓士車共4人，不由分說一陣猛打，敲破車窗，拖人出來狂毆。林俊廷因逃出未受傷，但20歲黃建鈞頭部遭重擊傷勢嚴重，事後傷重不治。

王男得知此事，再約鄞同日凌晨3時許到延平路的亞柏加油站繼續輸贏，但鄞男屆時未露面，王男一方見士兵何勝文駕車駛離加油站，誤認是鄞男的車，立即前後包抄，並朝前擋風玻璃開槍，何男遭近距離槍擊，傷重不治。

警方指出，開槍的洪嫌先是對何姓士兵一陣毒打，見他並未倒地，隨即近距離持改造手槍補了一槍，子彈自左下腰部後外側射入，穿過腹主動脈、小腸，並卡於肚臍右腹壁皮下組織，彈頭經手術取出，但已導致腹腔大量出血，經急救後宣告不治。

承辦檢察官認為，洪嫌等人與死者素不相識，竟不明究理活活將人打死，偵訊時更避重就輕、說詞反覆，顯然毫無悔意，應加以嚴懲，因此起訴後建請法官從重量刑。

(中時 )