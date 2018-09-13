台中》江啟臣指林佳龍用公家資源輔選 卓冠廷：政務官應為政策辯護

台中市政府新聞局長卓冠廷指出，林市長跟區長會對區里及基層業務做直接的溝通，讓市民了解市府政策推動以及未來方向願景。（陳世宗攝）

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促轉會副主委張天欽違反行政中立，企圖把促轉會當作輔選機器對話被曝光，昨火速請辭。國民黨立院黨團總召江啟臣今表示，在民進黨執政下，全台許多公務機關都有「張天欽們」，他拿出line訊息截圖指控台中市長林佳龍公然要求公務人員替他組織動員輔選。

台中市政府新聞局長卓冠廷強調，林市長跟區長會對區里及基層業務做直接的溝通，政務官及各區首長應就其政策及政績辯護；讓市民了解市府政策推動以及未來方向願景，林依瑩副市長並未在此群組中。

line群組訊息顯示，林佳龍在群組內要求市府局處長、區長盤點組織內外的人脈關係，「先放下手中較不重要的一般業務，增加時間全力投入組織動員的行程，展開拜託、再拜託，將至少增加5萬票，為這次選戰致勝和大勝奠定不可逆轉的基礎。」

另一則訊息則顯示，林佳龍又像市府首長要求，「發揮傳教士的精神，到各社團、公司企業、公協會、親友同儕團體，宣傳市府重大政策和政績，做佳龍的分身，平均一天至少一場，積少成多，團結力量大，您將至少影響一萬人，不要想著贏，要想不能輸，還要努力、更努力，不容任何差錯。」

江啟臣指出，他最近收到太多這類行政不中立的陳情，許多公務員都已經不堪壓力，因為高層的壓力，生活精神已經受到侵擾，他認為監察院應該主動去了解台中市政府公然違反行政中立的問題。

(中時 )

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