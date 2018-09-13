漏報財產1870萬 前立法院秘書長林錫山抗罰敗訴

2018年09月13日 12:55 中時 王己由

前立法院秘書長林錫山，６年前涉隱匿漏報財產1870萬餘元，遭監察院開罰190萬元，林不服打行政訴訟，台北高等行政法院審理後，認定他在收賄案件中供述使用多人帳戶，且確實隱匿漏報，判林敗訴。

判決指出，林錫山原為立法院祕書長，依法是應向監察院辦理財產申報的公職人員，但他在２０１２年申報財產中，卻漏未申報借用他人帳戶存款10筆、借用他人名義的股票3筆以及借用他人名義的事業投資1筆，總計1870萬2516元。

監察院認定林錫山故意隱匿財產做不實申報，對他錫山開罰190萬元，;林不服遭罰打行政訴訟想要翻案。

北高行審理後，認為公職人員財產申報並將資訊公開透明制度所保護的法益，不僅在於「公務廉潔」的維持，更在於「主動公開政府資訊」以實現人民知的權利。

比對林錫山申報資料，以及他在刑事收賄案件於警詢中供訴，確有使用葉玉美、陳亮吟及鼎豐公司、鼎嘉公司等人帳戶，他為這兩家公司的實際負責人等語，監察院認為他隱匿漏報而予以開罰並無不當，判林錫山敗訴。全案可上訴。

本案刑事部分，高等法院今年3月底認定林錫山收賄2800萬元，另有2億4078萬餘元不明財產，依職務上收賄、財產來源不明等罪，判處15年徒刑，褫奪公權5年，目前上訴最高法院審理中。

(中時 )