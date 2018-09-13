加州中部大城傳槍響 兇手射殺妻子等5人後自盡

2018年09月13日 12:53 中時電子報 李靖棠

據美國國家廣播新聞網（NBC）報導，美國加州中部大城貝克斯菲爾德（Bakersfield, Calif.）傳出槍擊命案，當地警方已證實，尚未確認身份的兇手、似乎是與妻子在商店與人爭論後，以一把手槍在住宅區內，在先後射殺了至少5位民眾後，選擇舉槍自戕的激進手段、來結束這場瘋狂鬧劇。

6 people killed in separate shootings in East Bakersfield

兇手疑似和妻子一同來到犯案現場，卻在與他人發生言語衝突後，拔槍將妻子和該人射殺、受到驚嚇的路人亦拔槍反擊，卻也遭到槍殺；後轉往附近住宅區，又先後殺死兩名路人後，一度劫持一輛載有母子的汽車要逃逸，但最終仍選擇自戕身亡。萬幸的是，那對遇劫的母子並未受到波及而平安脫困。

加州中部大城發生槍擊案，包含槍手本人、共6人遭槍殺身亡。（達志影像/Shutterstock）

"Six people lost their lives in a short period of time, this is highly unusual." - KCSO Sheriff Donny Youngblood @23ABCNews — Jessica Harrington (@Jessica23ABC) 2018年9月13日

當地克恩郡（Kern County）警長楊布勞（Donny Youngblood）向媒體表示，「目前尚無法確認該名兇手的犯案動機，但警方懷疑、他可能與死者們都有一定的關係連結，全案已交由探員們進行深入剖析調查。」

MORE: Kern County Sheriff Donny Youngblood says Bakersfield shootings that have left 6 people dead “are not random shootings.” https://t.co/UlFG2KCrUN pic.twitter.com/Sd2p5oPeTb — ABC News (@ABC) 2018年9月13日

據了解，警方從當地時間晚上5點19分、接到首通報案電話後，就立即趕往現場支援，但仍來不及阻止悲劇的發生。

初步鑑定後，仍有許多犯罪現場和目擊者的供詞需要采證，但警長也擔憂地表示，六人同時在一起案件中死亡，是非常不尋常的狀況，他們需要時間來一一檢視證據，才能還給社會大眾和居民一個答案。

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(中時電子報)