出國跨年年齡多31至40歲 香港最熱門

2018年09月13日 12:48 中時 王思慧

根據機票銷售分析，輕熟齡女性最愛出國跨年。（易遊網提供）

2019跨年10大熱門航點，幾乎都在亞洲地區。（易遊網提供）

今年再過3個月就要進入新的ㄧ年，許多人開始規劃出國跨年。易遊網透過機票銷售數據統計，2019年跨年10大熱門航點，以香港最為熱銷，其次依序是東京、首爾、大阪、曼谷、上海、新加坡、雪梨、倫敦以及紐約。

易遊網指出，今年跨年票價普遍較去年高，主要是稅金調漲的關係，加上今年請4天就能休11天，較去年多1天，旅遊需求更為顯著，從目前開票量來看，已比去年成長近2倍，即便票價調漲2至3%不等，仍不減民眾出國跨年的意願。

根據易遊網統計結果，國人出國跨年仍以鄰近短程國家居多，主要考量是票價相對便宜，亞洲地區機票含稅價多落在1萬初，其中香港最便宜，含稅價不到8千左右就可出發，加上維多利亞港的跨年煙火秀也是全球矚目焦點之一，讓香港成為今年跨年的熱門首選。

此外，出國跨年年齡族群以31至40歲最多，其次是21至30歲以及40至50歲。易遊網分析，由於跨年期間的票價、房價通常會飆漲，相對淡季出遊，需要準備更多的旅費預算，因此集中在具穩定經濟能力的族群。此外，女性跨年出國意願也遠高於男性，占63%。

以熱門10大航點來看，男女旅客人數相差最多的是首爾，有近3倍的差距，易遊網分析，首爾旅遊主要以逛街購物或是朝聖行程為主，較符合女性旅客的旅遊偏好，適合閨蜜旅行更勝於情侶出遊。

易遊網表示，今年想出國跨年又還未開始計畫的民眾，建議搜尋機票時可參考中位數票價，協助判斷搜尋到的票價偏貴或便宜，且跨年旅遊需求量大，建議即早購票，以免隨著跨年日期愈近，發生票價調整或機位供給不足情況。

(中時 )